CBSE Class 12 Chemistry Exam 2026: 12वीं के छात्र केमिस्ट्री के डर को कहें BYE-BYE, इन टिप्स से आएंगे 95+ मार्क्स

CBSE Class 12 Chemistry: साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए ‘केमिस्ट्री’ अक्सर एक मुश्किल विषय माना जाता है। शिक्षा विशेषज्ञों ने कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स साझा किए हैं, जो परीक्षा में बेहतर मार्क्स दिलाने में मददगार साबित होंगे।

Jan 21, 2026 03:31 pm IST
CBSE Class 12 Chemistry Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए ‘केमिस्ट्री’ अक्सर एक मुश्किल विषय माना जाता है। इस विषय में रासायनिक समीकरणों, कठिन फॉर्मूलों और थ्योरी को याद रखना काफी कठिन होता है। छात्रों की इसी चिंता को दूर करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों ने कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स साझा किए हैं, जो परीक्षा में बेहतर मार्क्स दिलाने में मददगार साबित होंगे।

केमिस्ट्री केवल रटने का विषय नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों को समझने का विषय है। यदि प्लानिंग से तैयारी की जाए, तो इसमें 95% से अधिक अंक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

तैयारी के तीन मुख्य स्तंभ

केमिस्ट्री के सिलेबस को मुख्य रूप से तीन पार्ट में बांटा गया है, और विशेषज्ञों ने हर पार्ट के लिए अलग रणनीति सुझाई है:

फिजिकल केमिस्ट्री : यह हिस्सा मुख्य रूप से गणितीय गणनाओं पर आधारित है। विशेषज्ञों के अनुसार, छात्रों को 'सॉल्यूशन', 'इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री' और 'केमिकल काइनेटिक्स' जैसे अध्यायों के सभी फॉर्मूलों की एक अलग लिस्ट बनानी चाहिए। परीक्षा में न्यूमेरिकल (अंकगणितीय सवाल) हल करते समय यूनिट (इकाई) का विशेष ध्यान रखें।

ऑर्गेनिक केमिस्ट्री : छात्रों को सबसे ज्यादा डर इसी हिस्से से लगता है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि 'नेम रिएक्शंस' को लिखकर याद करें। इसके अलावा, कन्वर्जन (एक पदार्थ से दूसरा बनाना) और मैकेनिज्म (प्रतिक्रिया की प्रक्रिया) का बार-बार अभ्यास करें। 'हैलोऐल्केन', 'ऐल्कोहॉल' और 'एल्डिहाइड' जैसे चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें।

इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री: इसमें 'd' और 'f' ब्लॉक तत्वों और को-ऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर ध्यान देना जरूरी है। यहां NCERT की लाइन-टू-लाइन रीडिंग बहुत काम आती है। रीजनिंग आधारित सवालों (जैसे कोई तत्व विशिष्ट गुण क्यों दिखाता है) का अभ्यास करें।

रिवीजन और प्रेजेंटेशन के टिप्स

NCERT है सबसे महत्वपूर्ण: विशेषज्ञों के अनुसार, सीबीएसई परीक्षा का लगभग पूरा पेपर NCERT की किताबों पर आधारित होता है। किताबों के पीछे दिए गए 'बैक एक्सरसाइज' और 'इन-टेक्स्ट' सवालों को कभी न छोड़ें।

पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र (PYQs): कम से कम पिछले 5 से 10 वर्षों के पेपर हल करें। इससे परीक्षा के पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा मिलता है।

साफ-सुथरी आंसर शीट: परीक्षा में उत्तर लिखते समय रासायनिक समीकरणों को स्पष्ट रूप से लिखें। मुख्य बिंदुओं और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। जहां जरूरी हो, वहां नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूर बनाएं।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि अब नया कुछ पढ़ने के बजाय जो पढ़ लिया है, उसके बार-बार रिवीजन पर जोर दें। संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें ताकि परीक्षा के दौरान दिमाग शांत और केंद्रित रहे।

