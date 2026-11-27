CBSE 12th Exams 2027: साइंस स्ट्रीम की ओर बढ़ा छात्रों का रुझान, केमिस्ट्री में 70% का उछाल; 19 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन
सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए रिकॉर्ड 19 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन कराया है। जिसमें अंग्रेजी सबसे आगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में भी तेजी से छात्रों की दिलचस्पी बढ़ी।
बारहवीं की पढ़ाई के लिए विषय चुनना किसी भी छात्र के भविष्य का एक अहम फैसला होता है। कोई आगे चलकर डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो किसी की दिलचस्पी इंजीनियरिंग, कारोबार या अर्थशास्त्र में होती है। लेकिन अब छात्रों की पसंद में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। देशभर में बड़ी तादाद में छात्र विज्ञान से जुड़े विषयों को चुन रहे हैं। इसका अंदाजा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। बोर्ड के मुताबिक, साल 2027 की 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 19 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा बताया गया है। सबसे खास बात यह है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ जैसे विषयों में छात्रों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। पिछले पांच साल के आंकड़ों से तुलना करें तो इन विषयों में रजिस्ट्रेशन की बढ़ोतरी ने सबका ध्यान खींचा है।
पांच साल में 12वीं के रजिस्ट्रेशन में 31% की बढ़ोतरी
सीबीएसई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल में 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या में करीब 31 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि बोर्ड के पास अब पहले के मुकाबले काफी बड़ी तादाद में छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। यह बढ़ोतरी केवल छात्रों की कुल संख्या तक सीमित नहीं है। अलग-अलग विषयों के चुनाव में भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। खासकर विज्ञान के विषयों में छात्रों की दिलचस्पी बढ़ी है।
केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा 70% का उछाल
विज्ञान के विषयों में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान सबसे आगे निकल गया है। इस विषय में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या में करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2027 की परीक्षा के लिए करीब 10.8 लाख छात्रों ने केमिस्ट्री विषय चुना है। यह कुल रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की आधी से भी ज्यादा संख्या है। इससे साफ है कि रसायन विज्ञान अब बड़ी तादाद में छात्रों की पसंद बन चुका है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और विज्ञान से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में आगे की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह विषय काफी अहम माना जाता है।
फिजिक्स में 58% और मैथ में 55% की बढ़ोतरी
केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और मैथ यानी गणित में भी छात्रों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, फिजिक्स में रजिस्ट्रेशन करीब 58 फीसदी बढ़ा है। इस बार लगभग 10 लाख छात्रों ने यह विषय चुना है। वहीं मैथ में करीब 55 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके लिए 8.25 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इंजीनियरिंग, तकनीक और विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले छात्रों की तादाद अच्छी-खासी है।
अंग्रेजी सबसे आगे, 18.5 लाख छात्रों ने चुना विषय
अगर सभी विषयों के रजिस्ट्रेशन पर नजर डालें तो अंग्रेजी सबसे ऊपर है। करीब 18.5 लाख छात्रों ने अंग्रेजी विषय चुना है। यानी 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले लगभग सभी छात्र इस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का नंबर आता है, जिसमें 10.8 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिजिक्स में 10 लाख और मैथ में 8.25 लाख छात्रों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इससे यह भी साफ होता है कि विज्ञान के विषयों की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद अंग्रेजी अब भी छात्रों के बीच सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले विषयों में शामिल है।
कॉमर्स के छात्रों की भी बड़ी तादाद
विज्ञान के साथ-साथ कारोबार और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या भी काफी बड़ी है। कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग के विषयों में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एकाउंटेंसी को अच्छी तादाद में छात्रों ने चुना है।
सीबीएसई के आंकड़ों के मुताबिक -
- इकोनॉमिक्स में करीब 5.75 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
- बिजनेस स्टडीज में लगभग 4.51 लाख छात्रों ने विषय चुना है।
- एकाउंटेंसी में करीब 4.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
इकोनॉमिक्स के आंकड़े बताते हैं कि करीब हर तीन में से एक छात्र ने इस विषय को चुना है। इससे कारोबार, अर्थव्यवस्था, वित्त और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में छात्रों की दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
क्या साइंस स्ट्री में बढ़ रही है प्रतियोगिता?
केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे विषयों में करीब 10 लाख या उससे ज्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन होना एक अहम संकेत है। इन विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने का असर आगे चलकर कॉलेजों में दाखिले और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिखाई दे सकता है। खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच मुकाबला पहले से ही काफी कड़ा है। ऐसे में विज्ञान के विषयों को चुनने वाले छात्रों की बढ़ती तादाद इस प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकती है। हालांकि, केवल किसी विषय में ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने का मतलब यह नहीं है कि उस विषय में करियर के मौके अपने आप बढ़ जाएंगे। छात्रों के लिए अपनी दिलचस्पी, पढ़ाई की क्षमता और आगे की योजना को ध्यान में रखकर विषय चुनना भी उतना ही जरूरी है।
आने वाले सालों में और बढ़ सकती है छात्रों की संख्या
आंकड़ों में आने वाले वर्षों के दौरान रजिस्ट्रेशन में करीब 2.3 फीसदी की और बढ़ोतरी का अनुमान भी जताया गया है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो सीबीएसई के लिए परीक्षा का इंतजाम और बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही विज्ञान के विषयों में छात्रों की बढ़ती दिलचस्पी पर भी सबकी नजर रहेगी। 2027 के आंकड़ों ने फिलहाल यह साफ कर दिया है कि 12वीं की पढ़ाई में साइंस स्ट्रीम का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव