CBSE : चलने लगा सीबीएसई 12वीं की स्कैन कॉपी का पोर्टल, लाखों आंसरशीट की मांग, धुंधली उत्तर पुस्तिका देख भड़के छात्र
CBSE Class 12 answer sheet photocopy 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा की आंसरशीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए बोर्ड का पोर्टल अब पूरी तरह सुचारु रूप से काम कर रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉपियां इतनी ब्लर हैं कि उनको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में कैसे चेक हुई होंगी।
CBSE Class 12 answer sheet photocopy 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा की आंसरशीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए बोर्ड का पोर्टल अब पूरी तरह सुचारु रूप से काम कर रहा है। विद्यार्थी अब आराम से आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज शुक्रवार सुबह यह जानकारी दी। बोर्ड ने यह भी कहा कि अधिक ट्रैफिक की वजह से कुछ छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर पेमेंट स्टेटस अपडेट होने में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को बार-बार आवेदन या भुगतान करने से बचना चाहिए।
इससे पहले 20 मई 2026 को शाम 7:30 बजे तक केवल तीन घंटे के भीतर 1,27,146 आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए गए। इन आवेदनों के जरिए कुल 3,87,399 स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मांग की गई थी। शुरुआती चंद घंटों में आवेदनों की यह भारी संख्या दर्शाती है कि छात्र अपने अंकों और कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन को लेकर कितने गंभीर और उत्सुक हैं। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थियों ने सीबीएसई की नई डिजिटल मार्किंग स्कीम पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसे अपने मार्क्स कम आने की वजह बताते हुए आंसरशीट की मांग की है।
कॉपियां धुंधली
कई विद्यार्थियों का कहना है कि कॉपियां इतनी धुंधली और ब्लर हैं कि उनको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में परीक्षक ने उनकी कॉपियों का मूल्यांकन कैसे किया होगा। उत्तर पढ़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ अभिभावकों ने भी इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए बोर्ड से दोबारा स्पष्ट कापियां स्कैन करके उसे जांचने की मांग की है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर कई यूजर छात्रों के अंक बढ़ाने और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि कॉपियां साफ नहीं होंगी तो वे उत्तरों की जांच कैसे कर पाएंगे।
23 मई अंतिम तिथि
पोर्टल पर आ रही दिक्कत के चलते स्कैन कॉपी लेने की आखिरी तारीख को भी एक दिन बढ़ाकर 23 मई कर दिया गया है। काफी मशक्कत के बाद छात्रों को उनकी स्कैन कॉपी मिली हैं, जिसके बाद अब उन्हें री-चेकिंग के लिए आवेदन करना होगा। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी लिखी हुई कॉपियों को खुद देखना चाहते हैं, वे सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक लिंक https://pvr.cbseit.in/pvr/ पर जाकर इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्रों को ₹100 का शुल्क देना होगा।
सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे सवाल
सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पहले जहां छात्रों ने डिजिटल तरीके से कॉपी चेक करने को लेकर सवाल उठाए, वहीं अब इनकी स्कैनिंग को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि कॉपियां इतनी खराब स्कैन हुई हैं कि कई छात्र खुद अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में टीचर्स ने कैसे नंबर दिए होंगे? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सीबीएसई की गलती की वजह से अब छात्र परेशान हो रहे हैं और Re-Evaluation में उनका वक्त, पैसा और मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है।
पोर्टल पर आ रही थी काफी दिक्कतें
इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर लगातार चार दिन तक छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी वेबसाइट नहीं खुली तो कभी भुगतान में देरी हुई या भुगतान फेल हो गया। यही नहीं स्कैन कॉपियां डाउनलोड करने के दौरान पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों के साथ-साथ कई छात्रों ने धुंधली और अस्पष्ट कॉपियां मिलने की शिकायत की है। इसे लेकर सोशल मीडिया मंचों पर छात्रों ने नाराजगी जताते हुए सीबीएसई से जवाब मांगा। कई लोगों ने सीबीएसई को टैग करते हुए अपनी समस्याएं साझा की हैं और अंक बढ़ाने की भी मांग की है।
भुगतान में समस्याएं
एक अभिभावक ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि उनके बेटे ने भुगतान करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वेबसाइट क्रैश हो गई। उन्होंने कहा कि रात चार बजे यह समस्या हुई और अब तक भुगतान की रसीद भी नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी