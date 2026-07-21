CBSE Class 12 Admit Cards 2026: सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड जारी, 28 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम
CBSE Class 12th Admit Cards 2026: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 28 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा के लिए रेगुलर छात्र स्कूल से और प्राइवेट उम्मीदवार ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करें।
CBSE Class 12th Admit Cards 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री (कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अपने अंकों को सुधारने या किसी विषय को पास करने के लिए इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेसन कराया है, वे अब अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से यह परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी।
रेगुलर छात्र अपने स्कूल से प्राप्त करें एडमिट कार्ड
सीबीएसई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन बोर्ड के आधिकारिक ‘परीक्षा संगम’ पोर्टल पर लॉगिन करके सभी पंजीकृत छात्रों के हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे। इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर और स्टैम्प लगाकर इसे छात्रों में वितरित किया जाएगा। इसलिए रेगुलर स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से पहले अपने स्कूल जाकर अपना एडमिट कार्ड जरूर कलेक्ट कर लें।
प्राइवेट उम्मीदवार ऐसे करें ऑनलाइन डाउनलोड
जो छात्र प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे सीधे सीबीएसई के सप्लीमेंट्री पोर्टल apps.cbseit.in/comptt पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को आवेदन के दौरान मिले क्रेडेंशियल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर, पिछले साल का रोल नंबर या अपना नाम दर्ज करना होगा। डाउनलोड करने के बाद प्राइवेट उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर अपने अंतिम पढ़े हुए स्कूल के प्रिंसिपल या परीक्षा केंद्र के सेंटर सुपरिंटेंडेंट से सिग्नेचर और स्टैम्प लगवाना अनिवार्य है।
ड्रेस कोड और जरूरी डॉक्यूमेंट
परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए छात्रों को नियमों का पालन करना होगा। सभी परीक्षार्थियों को उचित स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा केंद्र पर आना होगा। छात्रों के पास सीबीएसई द्वारा जारी एडमिट कार्ड के साथ-साथ उनके स्कूल का आईडी कार्ड होना भी जरूरी है
परीक्षा केंद्र जाने से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान
छात्रों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड मिलने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों जैसे अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम व पता, विषय और रिपोर्टिंग टाइम को अच्छी तरह जांच लें। परीक्षा के दिन केंद्र पर वैलिड एडमिट कार्ड के साथ-साथ अपना स्कूल आईडी कार्ड या कोई वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) साथ ले जाना अनिवार्य होगा। बिना उचित सिग्नेचर, स्टैम्प और एडमिट कार्ड के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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