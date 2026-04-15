सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट cbse.gov.in पर जारी, UMANG ऐप, Digilocker और SMS से यूं करें चेक
CBSE 10th Result 2026, Results.cbse.nic.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना 10वीं का रिजल्ट UMANG ऐप, Digilocker और SMS के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं।
CBSE Board Class 10th Result 2026 at cbse.gov.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी अपना सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपना 10वीं का रिजल्ट UMANG ऐप, Digilocker और SMS के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां चेक करें। आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं में 93.70 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और स्कूल नंबर की जरूरत पड़ेगी। CBSE 10th Result 2026 Live Updates
यहां देखें सीबीएसई दसवीं का रिजल्ट
– cbse.gov.in
– cbseresults.nic.in
– results.digilocker.gov.in
– umang.gov.in
डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें सीबीएसई 10वीं और 12वीं रिजल्ट
1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें।
2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं।
4. वहां आपको 'Central Board of Secondary Education (CBSE)' का विकल्प चुनना होगा।
5. इसके बाद 'Class 10 Marksheet 2026' पर क्लिक करें।
6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें।
7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
Umang ऐप पर ऐसे चेक करें सीबीएसई 10वीं रिजल्ट
छात्र अपना रिजल्ट Umang ऐप पर भी देख सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड, iOS और Windows तीनों के साथ कम्पैटिबल है। इन स्टेप्स को फॉलो करके उमंग मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 10वीं के नतीजे देख सकते हैं:
स्टेप 1: Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें।
स्टेप 2: रजिस्टर करें और लॉग इन करें।
स्टेप 3: “CBSE” टाइप करें और “Class 10 Result 2026” विकल्प चुनें।
स्टेप 4: डिजिटल मार्कशीट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें।
सीबीएसई 10वीं रिजल्ट स्टूडेंट्स SMS के माध्यम से भी पा सकते हैं-
- सबसे पहले अपने मोबाइल मैसेज बॉक्स में जाएं।
2. इसके बाद New Message पर जाएं और cbse10 टाइप करें।
3. इस मैसेज को 7738299899 नंबर पर भेज दें।
थोड़ी ही देर में आपका रिजल्ट आपके मोबाइल फोन पर भेज दिया जाएगा ।
रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें विद्यार्थी
सीबीएसई दसवीं का रिजल्ट जारी हो गया है। UMANG ऐप, Digilocker और cbseresults.nic.in पर सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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