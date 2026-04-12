CBSE 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में ही हो सकता है जारी, बोर्ड क्यों बदल सकता है रणनीति
cbse class 10th result 2026: सीबीएसई 10वीं के नतीजे 2026 अप्रैल के बीच में आने की उम्मीद है। दो चरणों वाली परीक्षा प्रणाली के कारण इस साल परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। यहां जानें पूरी डिटेल्स।
cbse class 10th result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 10वीं कक्षा के लाखों छात्र इन दिनों अपनी धड़कनें थामे बैठे हैं। ताजा अपडेट्स और बोर्ड के गलियारों से छनकर आ रही खबरों की मानें तो, सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2026 (सेशन 1) अप्रैल के बीच में यानी अगले एक हफ्ते के भीतर कभी भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख पर मुहर नहीं लगाई है लेकिन तैयारी जिस रफ्तार से चल रही है, उससे साफ है कि इस साल छात्रों को नतीजों के लिए पिछले सालों की तरह मई के दूसरे हफ्ते तक इंतजार नहीं करना होगा।
समय से पहले क्यों आ रहे हैं नतीजे?
अमूमन देखा जाता है कि सीबीएसई मई के मध्य में अपने नतीजे जारी करता है, पिछले साल भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 13 मई को आए थे। तो फिर इस बार इतनी जल्दी क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह बोर्ड द्वारा लागू किया गया दो-चरण परीक्षा मॉडल है। यह पहला साल है जब सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को दो सत्रों में बांटा है।
इस नए सिस्टम के तहत, जो छात्र सेशन-1 के नतीजों से खुश नहीं होंगे या जिनके नंबर कम रह जाएंगे, उन्हें मई में होने वाले सेशन-2 में अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलेगा। छात्र अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा देकर अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। इसी सेशन-2 की वजह से बोर्ड पर दबाव है कि वह पहले सेशन का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, ताकि छात्रों को अपनी तैयारी और सुधार के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
25 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला
इस साल परीक्षाओं का पैमाना बहुत बड़ा रहा है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब 43 लाख से ज्यादा छात्र भारत और विदेशों के अलग-अलग केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से अकेले 10वीं कक्षा के लगभग 25 लाख छात्र अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि 12वीं के परीक्षार्थियों की संख्या करीब 18.5 लाख है। 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को ही खत्म हो गई थीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल तक चलीं। दोनों की शुरुआत 17 फरवरी को हुई थी।
पर्दे के पीछे क्या चल रहा है?
रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया इस समय अपने अंतिम चरण में है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि समय पर नतीजे घोषित करने के लिए स्कूलों का सहयोग बेहद जरूरी है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन 17 अप्रैल तक हर हाल में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दें। यह पोर्टल 8 अप्रैल से ही खुला हुआ है। जैसे ही यह डेटा पूरी तरह कंपाइल हो जाएगा, बोर्ड फाइनल रिजल्ट का बटन दबाने के लिए तैयार होगा।
विदेशों में आई कुछ अड़चनें
भले ही भारत में परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हुईं, लेकिन पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हालात अलग थे। इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षाएं बाधित हुईं। इस स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने उन क्षेत्रों में कुछ पेपर रद्द कर दिए थे। प्रभावित 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड ने एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना पेश की है, ताकि उनका साल खराब न हो।
छात्र कहां और कैसे देख सकेंगे अपना रिजल्ट?
नतीजों के दिन अक्सर भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं। इससे बचने के लिए सीबीएसई ने कई डिजिटल रास्ते खोल दिए हैं। छात्र नीचे दिए गए आधिकारिक प्लेटफार्मों पर अपना स्कोर चेक कर पाएंगे -
1. cbse.gov.in
2. results.nic.in
3. results.digilocker.gov.in
4. umang.gov.in
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड आईडी और जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी।
इसके अलावा, डिजी लॉकर (DigiLocker) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। छात्र अपने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर के जरिए इस पर साइन-अप कर सकते हैं और रिजल्ट घोषित होते ही अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं, उनके लिए IVRS (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) और SMS की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दिल्ली के छात्र 24300699 पर और देश के अन्य हिस्सों के छात्र 011-24300699 पर कॉल करके अपना परिणाम जान सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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