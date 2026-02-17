Hindustan Hindi News
CBSE 10th Maths Analysis 2026: सीबीएसई 10वीं गणित पेपर छात्रों को आसान लगा, लेकिन 'लंबाई' ने छुड़ाए पसीने

Feb 17, 2026 03:18 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBSE Class 10 Maths Exam Analysis 2026: सीबीएसई 10वीं गणित  की परीक्षा आज देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अधिकांश छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि प्रश्न पत्र काफी सीधा और संतुलित था।

CBSE Class 10th Maths Exam Analysis: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की गणित की परीक्षा आज देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही छात्रों के चेहरों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अधिकांश छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि प्रश्न पत्र काफी सीधा और संतुलित था, लेकिन कई छात्रों को इसे समय पर पूरा करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

छात्रों की पहली प्रतिक्रिया: आसान पर लेंथी (लंबा)

परीक्षा देकर बाहर आए छात्रों ने बताया कि गणित का पेपर एनसीईआरटी (NCERT) के सिलेबस के इर्द-गिर्द ही था। कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर का नहीं लगा। हालांकि, एक आम शिकायत जो लगभग हर छात्र की थी, वह थी पेपर की लंबाई। छात्रों का कहना था कि कुछ 'केस स्टडी' वाले प्रश्न और कैलकुलेशन वाले सवाल काफी समय लेने वाले थे।

एक छात्र ने बताया, "सवाल कठिन नहीं थे, लेकिन उन्हें हल करने में वक्त लग रहा था। आखिरी के कुछ मिनटों में मुझे अपनी स्पीड काफी बढ़ानी पड़ी ताकि कोई सवाल छूट न जाए।" वहीं, कई छात्रों ने यह भी कहा कि जिन्होंने एनसीईआरटी और पिछले वर्षों के सैंपल पेपर अच्छे से हल किए थे, उनके लिए यह पेपर बहुत अच्छा रहा।

शिक्षकों का नजरिया: स्कोरिंग होगा इस बार का रिजल्ट

शिक्षा विशेषज्ञों और गणित के शिक्षकों ने पेपर का विश्लेषण करते हुए इसे 'स्टूडंट-फ्रेंडली' बताया। शिक्षकों के अनुसार, पेपर का स्तर मध्यम था। न तो यह बहुत कठिन था और न ही बहुत आसान।

शिक्षकों का कहना है कि प्रश्न पत्र का पैटर्न इस तरह से तैयार किया गया था कि औसत छात्र भी आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकें, जबकि मेधावी छात्रों के लिए 90 से अधिक अंक प्राप्त करना आसान होगा। पेपर में बेसिक कॉन्सेप्ट पर अधिक जोर दिया गया था।

प्रश्न पत्र का पैटर्न और अंक विभाजन

सीबीएसई 10वीं गणित के पेपर में कुल 80 अंकों के सवाल पूछे गए थे, जिन्हें हल करने के लिए छात्रों को 3 घंटे का समय दिया गया था। प्रश्न पत्र को कुल 5 सेक्शन में बांटा गया था:

सेक्शन A: इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) थे, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का था। छात्रों को यह हिस्सा काफी आसान और स्कोरिंग लगा।

सेक्शन B: इसमें 2 अंकों वाले 5 अति-लघु उत्तरीय प्रश्न थे।

सेक्शन C: इसमें 3 अंकों वाले 6 लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल थे।

सेक्शन D: इस सेक्शन में 5 अंकों वाले 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। छात्रों के अनुसार, यही वह हिस्सा था जिसने सबसे ज्यादा समय लिया।

सेक्शन E: इसमें 4 अंकों वाले 3 'केस-स्टडी' आधारित प्रश्न थे। केस स्टडी वाले प्रश्नों ने छात्रों की तार्किक क्षमता का परीक्षण किया।

इन टॉपिक का रहा दबदबा

विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स से काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। जियोमेट्री के सवालों ने कुछ छात्रों को उलझाया, लेकिन वे भी सिलेबस के अंदर ही थे।

अगली परीक्षा की तैयारी

गणित की परीक्षा के बाद अब छात्र अपनी अगली मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। सीबीएसई ने पहले ही निर्देश दिया है कि छात्र उत्तर लिखते समय स्टेप-मार्किंग का ध्यान रखें। शिक्षकों का कहना है कि यदि किसी छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी हो गया हो, लेकिन प्रक्रिया सही है, तो उसे अंक जरूर मिलेंगे।

कुल मिलाकर, सीबीएसई कक्षा 10वीं की गणित की परीक्षा उम्मीद के मुताबिक रही। अब छात्रों को अपने परिणामों का इंतजार है, जिसके मई के महीने में आने की संभावना जताई जा रही है।

