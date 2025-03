CBSE Class 10th Math Exam 2025: कल सीबीएसई 10वीं मैथ्स एग्जाम का रिवीजन कैसे करें? 95+ मार्क्स के लिए टॉप टिप्स

1. महत्वपूर्ण टॉपिक का रिव्यू करें- वास्तविक संख्याएं (Real Numbers), बहुपद (Polynomials), दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म (Pair of linear Equations in two variables), द्विघात समीकरण (Quadratic Equations), समांतर श्रेणियां (Arithmetic Progression), त्रिकोणमिति का परिचय (Trigonometry), पृष्ठिय क्षेत्रफल और आयतन (Mensuration) और प्रायिकता (Probability) आदि। पिछले साल के सैंपल पेपर्स और प्रश्नपत्र से देखें कि किन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 2. सभी जरूरी फॉर्मूले और ट्रिक्स और बार-बार लिखें। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, आयतन और क्षेत्रफल के सभी फॉर्मूले को फ्लैशकार्डस या नोटबुक में लिखकर रिवीजन करें।