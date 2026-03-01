Hindustan Hindi News
CBSE Class 10 Hindi Exam 2026: CBSE 10वीं हिंदी में आखिरी घंटों में अपनाएं ये जादुई टिप्स, स्कोर करें 100% मार्क्स

Mar 01, 2026 02:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBSE Class 10th Hindi Exam 2026: सीबीएसई (CBSE) कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी की परीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। विशेषज्ञों और बोर्ड ने कुछ खास टिप्स साझा किए हैं, जो आपके आत्मविश्वास और स्कोर दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

CBSE Class 10 Hindi Exam 2026: सीबीएसई (CBSE) कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी की परीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह विषय न केवल आपके कुल प्रतिशत को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि सही रणनीति के साथ इसमें 100 में से 100 अंक लाना भी संभव है। परीक्षा के अंतिम समय में छात्र अक्सर घबराहट महसूस करते हैं, जिसे देखते हुए विशेषज्ञों और बोर्ड ने कुछ खास टिप्स साझा किए हैं, जो आपके आत्मविश्वास और स्कोर दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

अंतिम समय की तैयारी: क्या करें और क्या नहीं?

परीक्षा से कुछ घंटे पहले नई चीजें पढ़ने के बजाय, पुरानी पढ़े हुए टॉपिक को दोहराना सबसे बेहतर होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदी जैसे भाषा के पेपर में उत्तर लिखने के तरीके का बहुत महत्व है।

1. व्याकरण पर विशेष ध्यान

हिंदी व्याकरण वाला भाग पूरी तरह से स्कोरिंग होता है। वाक्य भेद, पदबंध, समास और मुहावरों का एक बार फिर से अभ्यास कर लें। यहां छोटी-छोटी गलतियों से अंक कट सकते हैं, इसलिए नियमों को स्पष्ट रखें।

2. राइटिंग स्किल्स

अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और विज्ञापन लेखन जैसे रचनात्मक भागों में फॉर्मेट पर ध्यान दें। पत्र में 'सेवा में' से लेकर 'भवदीय' तक का सही फॉर्मेट आपको पूरे अंक दिला सकता है। अपनी भाषा को सरल लेकिन प्रभावशाली रखें।

3. टाइम मैनेजमेंट

अक्सर छात्र शिकायत करते हैं कि हिंदी का पेपर लंबा होने के कारण छूट गया। इससे बचने के लिए घर पर कम से कम एक सैंपल पेपर को समय सीमा के भीतर हल करने का प्रयास करें। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए उसे दो बार ध्यान से पढ़ें ताकि उत्तर ढूंढना आसान हो जाए।

सैंपल पेपर हल करना क्यों है जरूरी?

सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं हिंदी के लिए सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी की है। इसे हल करने से आपको प्रश्नों की प्रकृति और शब्द सीमा का अंदाजा होता है।

गद्य और पद्य: कविताओं के भाव और कहानियों के पात्रों के चरित्र चित्रण को समझें। रटकर उत्तर लिखने के बजाय अपनी भाषा में सही उत्तर देने का प्रयास करें।

परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी निर्देश

परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड, पारदर्शी पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल ले जाना न भूलें। परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिलने के बाद शुरुआती 15 मिनट केवल पढ़ने के लिए उपयोग करें। उन प्रश्नों को पहले चिह्नित करें जिनके उत्तर आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं।

लेखन में स्पष्टता और शुद्धता

हिंदी में वर्तनी (स्पेलिंग) की अशुद्धियां आपके अंक कम कर सकती हैं। उत्तर लिखते समय स्पष्ट हैंडराइटिंग का प्रयोग करें और शब्दों के बीच उचित दूरी रखें। यदि कोई शब्द गलत हो जाए, तो उसे बार-बार काटने के बजाय एक सीधी रेखा से काटें।

याद रखें, हिंदी केवल एक विषय नहीं बल्कि एक भाषा है जिसे आप रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं। शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी।

