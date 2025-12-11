CBSE class 10th exam rules: विज्ञान-सामाजिक विज्ञान के एक खंड का जवाब दूसरे में लिखा तो अंक नहीं

संक्षेप: CBSE rules: सीबीएसई ने 10वीं की 2026 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि 10वीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप होगा।

CBSE rules: सीबीएसई ने 10वीं की 2026 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि 10वीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप होगा। दोनों विषयों को क्रमश: तीन और चार खंडों में बांटा गया है, यदि एक खंड का जवाब कोई विद्यार्थी दूसरे में लिख देता है तो अंक नहीं मिलेगा। दरअसल सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में एक नया प्रारूप लागू किया है। प्रश्नपत्रों को अलग-अलग खंडों में बांटा गया है। विज्ञान में तीन खंड (जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) और सामाजिक विज्ञान में चार खंड (इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र) होंगे।

सीबीएसई कक्षा 10वीं की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में कहां लिखने होंगे जवाब

छात्रों को उत्तर पुस्तिका में भी इन्हीं खंडों के अनुसार जगह बनाकर उत्तर लिखने होंगे। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थियों को जो उत्तरपुस्तिका मिलेगी उसमें खंड वार जगह निर्धारित करेंगे। प्रत्येक खंड के उत्तर केवल उसी निर्धारित स्थान पर लिखने होंगे। उदाहरण के लिए यदि उत्तरपुस्तिका में रसायन विज्ञान के खंड में कोई विद्यार्थी भौतिक विज्ञान खंड के किसी प्रश्न का उत्तर लिखेगा तो उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।