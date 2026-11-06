CBSE Exam Date Sheet 2027: 10वीं-12वीं परीक्षा की तारीखें जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगे पेपर; यहां देखें पूरा टाइमटेबल
CBSE 10th-12th Exam 2027 Date Sheet Out : सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक होंगी।
CBSE 10th-12th Exam 2027 Date Sheet Out : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं औप 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। खास बात यह है कि इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा 9 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं के विद्यार्थियों को 9 अप्रैल तक अलग-अलग विषयों के पेपर देने होंगे। ऐसे में छात्रों के पास अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने और विषयवार पढ़ाई की रणनीति बनाने का पूरा मौका है। सीबीएसई की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। हालांकि, विषय के हिसाब से परीक्षा की अवधि अलग-अलग रखी गई है। कुछ पेपर दो घंटे के होंगे, जबकि ज्यादातर मुख्य विषयों की परीक्षा तीन घंटे चलेगी।
10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 9 मार्च तक
सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार 83 विषय शामिल हैं। परीक्षा की शुरुआत 16 फरवरी को पेंटिंग विषय के पेपर से होगी। इसके बाद 17 फरवरी को गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञान का पेपर 22 फरवरी को होगा। अंग्रेजी कम्युनिकेटिव और अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की परीक्षा 26 फरवरी को निर्धारित की गई है। हिंदी कोर्स-ए और हिंदी कोर्स-बी का पेपर 3 मार्च को होगा। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं, 10वीं का आखिरी पेपर 9 मार्च को होगा। इस दिन कुछ भाषाओं और अन्य विषयों की परीक्षाएं निर्धारित हैं।
12वीं के विद्यार्थियों को 9 अप्रैल तक देना होगा पेपर
12वीं की बोर्ड परीक्षा में 121 विषय शामिल किए गए हैं। इसकी शुरुआत 16 फरवरी को फिजिक्स के पेपर से होगी। इसके बाद 17 फरवरी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य विषयों की बात करें तो अकाउंटेंसी का पेपर 23 फरवरी, भूगोल का 25 फरवरी और केमिस्ट्री का पेपर 27 फरवरी को होगा। अंग्रेजी इलेक्टिव और अंग्रेजी कोर की परीक्षा 5 मार्च को निर्धारित है। गणित और एप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर 9 मार्च को होगा। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर की परीक्षा 13 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसके बाद अर्थशास्त्र का पेपर 16 मार्च, राजनीति विज्ञान का 19 मार्च, जीव विज्ञान का 25 मार्च और इतिहास का पेपर 27 मार्च को होगा। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा 31 मार्च को होगी। बिजनेस स्टडीज का पेपर 1 अप्रैल को निर्धारित है। 12वीं की परीक्षाओं का समापन 9 अप्रैल को होगा।
यहां देखें पूरा टाइम टेबल
1 जनवरी से शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं
सीबीएसई की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 10वीं और 12वीं की नियमित प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगे। वहीं, सर्दियों वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। ऐसे स्कूलों के विद्यार्थियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रैक्टिकल संबंधी तैयारियां पूरी करनी होंगी।
कहां से डाउनलोड करें CBSE डेटशीट 2027?
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की डेटशीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी नीचे दिए गए तरीके से टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं।
1. सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर CBSE Date Sheet 2027 का लिंक खोजें।
3. अपनी कक्षा के अनुसार 10वीं या 12वीं की डेटशीट के लिंक पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर डेटशीट की पीडीएफ खुल जाएगी।
5. इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
छात्रों को सलाह है कि डेटशीट डाउनलोड करने के बाद अपने विषयों के नाम और विषय कोड का मिलान जरूर कर लें, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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