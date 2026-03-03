CBSE Class 10 Social Science Exam: CBSE 10वीं सोशल साइंस पेपर की ऐसे करें तैयारी, इन 5 टिप्स से लाएं 95+ मार्क्स
CBSE Class 10 Social Science Exam 2026: सीबीएसई (CBSE) कक्षा 10वीं सोशल साइंस परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में एक्सपर्ट ने उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स और रिवीजन टिप्स को साझा किया है जो छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे।
CBSE Class 10 Social Science Exam 2026: सीबीएसई (CBSE) कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सोशल साइंस की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जो सही रणनीति के साथ आपके कुल प्रतिशत को काफी ऊपर ले जा सकता है। परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में एक्सपर्ट ने उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स और रिवीजन टिप्स को साझा किया है जो छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगे।
महत्वपूर्ण टॉपिक्स: जिन पर रहेगा विशेष फोकस
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ चैप्टर और टॉपिक बार-बार पूछे जाते हैं। बोर्ड ने इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है:
इतिहास: ‘भारत में राष्ट्रवाद’ सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे विषयों को अच्छी तरह तैयार करें।
भूगोल: 'संसाधन और विकास' तथा 'कृषि' जैसे अध्यायों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा, बांधों, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बंदरगाहों से संबंधित मैप वर्क की अच्छी तैयारी करें।
राजनीति विज्ञान (सिविक्स): ‘सत्ता की साझेदारी’ और ‘संघवाद’ से अक्सर 3 या 5 अंकों के प्रश्न आते हैं।
अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स): 'विकास' और 'भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक' बुनियादी समझ के लिए जरूरी हैं।
रिवीजन के लिए एक्सपर्ट टिप्स
अंतिम समय में पूरी किताब दोबारा पढ़ने के बजाय इन टिप्स को अपनाएं:
पिछले वर्षों के पेपर (PYQs) हल करें: सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर पिछले 5-10 वर्षों के प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर उपलब्ध हैं। इन्हें हल करने से आपको प्रश्नों के पैटर्न और कठिनाई स्तर का सटीक अंदाजा हो जाएगा।
उत्तर लिखने का तरीका: सामाजिक विज्ञान में लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय पॉइंट्स में उत्तर दें। कीवर्ड को अंडरलाइन करें ताकि परीक्षक की नजर उन पर सीधे पड़े।
टाइम मैनेजमेंट: पेपर में कुल 5 सेक्शन होते हैं। मैप वर्क के लिए अंत में 10-15 मिनट का समय बचाकर रखें। एमसीक्यू (MCQs) को जल्दी हल करने का प्रयास करें ताकि बड़े प्रश्नों के लिए अधिक समय मिल सके।
फ्लोचार्ट का उपयोग: जहां संभव हो, प्रक्रियाओं को समझाने के लिए फ्लोचार्ट या डायग्राम का उपयोग करें। यह आपके उत्तर को दूसरों से अलग और प्रभावशाली बनाता है।
मैप वर्क है बोनस अंक
सामाजिक विज्ञान के पेपर में मैप वर्क 5 अंकों का होता है और यह सबसे स्कोरिंग हिस्सा है। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों (जैसे चौरी-चौरा, दांडी) और भौगोलिक स्थलों (जैसे भाखड़ा नांगल बांध, तारापुर परमाणु केंद्र) को अंकित करने का अभ्यास जरूर करें।
परीक्षा केंद्र के निर्देश
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड, पारदर्शी पेंसिल बॉक्स और स्कूल आईडी साथ रखें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें। प्रश्न पत्र मिलने के बाद शुरुआती 15 मिनट केवल ध्यान से पढ़ने के लिए उपयोग करें।
याद रखें, सामाजिक विज्ञान रटने का नहीं बल्कि समझने का विषय है। यदि आप कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रखते हैं, तो आप अपनी भाषा में भी बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं।
