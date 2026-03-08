CBSE Class 10 Social Science Analysis: कैसा रहा सीबीएसई 10वीं सोशल साइंस का पेपर? केस-स्टडी ने घुमाया दिमाग
CBSE Class 10 Social Science exam 2026 Analysis: सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा कल देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। छात्रों और शिक्षकों की शुरुआती प्रतिक्रिया के अनुसार, इस साल का पेपर हर बार से थोड़ा कठिन रहा।
CBSE Class 10 Social Science Paper Analysis: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा कल देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा देकर निकले छात्रों और शिक्षकों की शुरुआती प्रतिक्रिया के अनुसार, इस साल का पेपर हर बार से थोड़ा कठिन रहा। जहां कुछ छात्रों को इतिहास के सवालों ने उलझाया, वहीं भूगोल और अर्थशास्त्र के सेक्शन तुलनात्मक रूप से सरल थे।
पेपर पूरी तरह से एनसीईआरटी (NCERT) पर आधारित था, लेकिन प्रश्नों के पूछने का तरीका काफी घुमावदार था। बोर्ड ने रटने की क्षमता के बजाय छात्रों की वैचारिक समझ और 'क्रिटिकल थिंकिंग' को परखने पर अधिक जोर दिया।
छात्रों की पहली प्रतिक्रिया: 'लेंदी' था पेपर
परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों के बीच पेपर की लंबाई को लेकर काफी चर्चा रही।
समय की कमी: अधिकांश छात्रों का कहना था कि पेपर बहुत लंबा था। 3 घंटे का समय मैप वर्क और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों (LAQ) को विस्तार से लिखने के लिए कम महसूस हुआ।
इतिहास और राजनीति विज्ञान: छात्रों के अनुसार, इतिहास के कुछ प्रश्न सीधे नहीं थे, जिससे उन्हें समझने में समय लगा। वहीं, राजनीति विज्ञान में 'केस-स्टडी' आधारित प्रश्नों ने छात्रों की तर्कशक्ति की परीक्षा ली।
मैप वर्क : मानचित्र आधारित प्रश्न काफी आसान थे और छात्र इसमें पूरे अंक मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों का विश्लेषण
विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों ने पेपर का विश्लेषण करते हुए इसे एक 'संतुलित लेकिन चुनौतीपूर्ण' पेपर बताया।
एप्लिकेशन-बेस्ड प्रश्न: पेपर में सीधे प्रश्न कम और स्थिति-आधारित प्रश्न अधिक थे। इससे साफ है कि सीबीएसई अब छात्रों की गहरी समझ को अधिक महत्व दे रहा है।
एमसीक्यू (MCQs): बहुविकल्पीय प्रश्नों का सेक्शन स्कोरिंग था, लेकिन कुछ विकल्पों ने छात्रों को भ्रमित किया।
सिलेबस का पालन: शिक्षकों ने इस बात की पुष्टि की कि कोई भी प्रश्न निर्धारित सिलेबस से बाहर नहीं था। जिन छात्रों ने एनसीईआरटी की किताबों के हर बॉक्स और एक्टिविटी को पढ़ा था, वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
प्रश्न पत्र PDF कैसे डाउनलोड करें?
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार या अगले साल की तैयारी कर रहे छात्र आधिकारिक शैक्षणिक वेबसाइटों या प्रतिष्ठित शिक्षा पोर्टल से प्रश्न पत्र का सेट-वार PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप cbse.gov.in पर भी नजर रख सकते हैं जहां जल्द ही आधिकारिक आंसर-की के साथ प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
अगला कदम और स्कोरिंग
सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जहां सही 'कीवर्ड्स' और हेडिंग्स के साथ उत्तर लिखने पर अच्छे अंक मिलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छात्रों ने टाइम मैनेजमेंट सही से किया होगा, तो वे आसानी से 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं।
