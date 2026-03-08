Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

CBSE Class 10 Social Science Analysis: कैसा रहा सीबीएसई 10वीं सोशल साइंस का पेपर? केस-स्टडी ने घुमाया दिमाग

Mar 08, 2026 06:57 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CBSE Class 10 Social Science exam 2026 Analysis: सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा कल देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। छात्रों और शिक्षकों की शुरुआती प्रतिक्रिया के अनुसार, इस साल का पेपर हर बार से थोड़ा कठिन रहा।

CBSE Class 10 Social Science Analysis: कैसा रहा सीबीएसई 10वीं सोशल साइंस का पेपर? केस-स्टडी ने घुमाया दिमाग

CBSE Class 10 Social Science Paper Analysis: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा कल देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा देकर निकले छात्रों और शिक्षकों की शुरुआती प्रतिक्रिया के अनुसार, इस साल का पेपर हर बार से थोड़ा कठिन रहा। जहां कुछ छात्रों को इतिहास के सवालों ने उलझाया, वहीं भूगोल और अर्थशास्त्र के सेक्शन तुलनात्मक रूप से सरल थे।

पेपर पूरी तरह से एनसीईआरटी (NCERT) पर आधारित था, लेकिन प्रश्नों के पूछने का तरीका काफी घुमावदार था। बोर्ड ने रटने की क्षमता के बजाय छात्रों की वैचारिक समझ और 'क्रिटिकल थिंकिंग' को परखने पर अधिक जोर दिया।

छात्रों की पहली प्रतिक्रिया: 'लेंदी' था पेपर

परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों के बीच पेपर की लंबाई को लेकर काफी चर्चा रही।

समय की कमी: अधिकांश छात्रों का कहना था कि पेपर बहुत लंबा था। 3 घंटे का समय मैप वर्क और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों (LAQ) को विस्तार से लिखने के लिए कम महसूस हुआ।

इतिहास और राजनीति विज्ञान: छात्रों के अनुसार, इतिहास के कुछ प्रश्न सीधे नहीं थे, जिससे उन्हें समझने में समय लगा। वहीं, राजनीति विज्ञान में 'केस-स्टडी' आधारित प्रश्नों ने छात्रों की तर्कशक्ति की परीक्षा ली।

मैप वर्क : मानचित्र आधारित प्रश्न काफी आसान थे और छात्र इसमें पूरे अंक मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।

विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों का विश्लेषण

विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों ने पेपर का विश्लेषण करते हुए इसे एक 'संतुलित लेकिन चुनौतीपूर्ण' पेपर बताया।

एप्लिकेशन-बेस्ड प्रश्न: पेपर में सीधे प्रश्न कम और स्थिति-आधारित प्रश्न अधिक थे। इससे साफ है कि सीबीएसई अब छात्रों की गहरी समझ को अधिक महत्व दे रहा है।

एमसीक्यू (MCQs): बहुविकल्पीय प्रश्नों का सेक्शन स्कोरिंग था, लेकिन कुछ विकल्पों ने छात्रों को भ्रमित किया।

सिलेबस का पालन: शिक्षकों ने इस बात की पुष्टि की कि कोई भी प्रश्न निर्धारित सिलेबस से बाहर नहीं था। जिन छात्रों ने एनसीईआरटी की किताबों के हर बॉक्स और एक्टिविटी को पढ़ा था, वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें:कैसा रहा CBSE 12वीं साइकोलॉजी का पेपर? छात्रों ने बताया 'आसान लेकिन थोड़ा लंबा'
ये भी पढ़ें:CBSE 10 हिंदी में आखिरी घंटों में अपनाएं ये जादुई टिप्स, स्कोर करें 100% मार्क्स
ये भी पढ़ें:CBSE 12वीं केमिस्ट्री पेपर 2026 कठिन था या बैलेंस? NCERT पढ़ना कितना कारगर होता

प्रश्न पत्र PDF कैसे डाउनलोड करें?

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार या अगले साल की तैयारी कर रहे छात्र आधिकारिक शैक्षणिक वेबसाइटों या प्रतिष्ठित शिक्षा पोर्टल से प्रश्न पत्र का सेट-वार PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप cbse.gov.in पर भी नजर रख सकते हैं जहां जल्द ही आधिकारिक आंसर-की के साथ प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

अगला कदम और स्कोरिंग

सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जहां सही 'कीवर्ड्स' और हेडिंग्स के साथ उत्तर लिखने पर अच्छे अंक मिलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छात्रों ने टाइम मैनेजमेंट सही से किया होगा, तो वे आसानी से 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
CBSE Cbse Exam CBSE Board Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।