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cbseresults.nic.in पर जारी होगा CBSE 10वीं दोबारा परीक्षा का परिणाम, ऐसे करें चेक

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार लगभग 6.8 लाख से अधिक छात्र कर रहे हैं। रिजल्ट जल्द ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। सभी छात्रों और अभिभावक को सलाह दी जाती है कि वे नतीजे चेक करने के लिए रोल नंबर को पहले ही संभालकर रखें।

cbseresults.nic.in पर जारी होगा CBSE 10वीं दोबारा परीक्षा का परिणाम, ऐसे करें चेक

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को रिजल्ट का इंतजार बेसब्री इंतजार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से किसी समय भी CBSE 10th 2nd Board 2026 Result जारी किया जा सकता है। बता दें, सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार लगभग 6.8 लाख से अधिक छात्र कर रहे हैं। रिजल्ट जल्द ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। सभी छात्रों और अभिभावक को सलाह दी जाती है कि वे नतीजे चेक करने के लिए रोल नंबर को पहले ही संभालकर रखें।

किस विषय में कितने छात्रों ने दी हैं परीक्षाएं

आपको बता दें कि इस साल CBSE कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में करीब 6.68 लाख छात्र शामिल हुए। सभी विषयों में सबसे ज्यादा छात्रों ने साइंस विषय के लिए पंजीकरण कराया। इसके बाद गणित और सामाजिक विज्ञान का स्थान रहा। क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के विषयों में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), पर्यटन, संगीत और पेंटिंग जैसे विशेष विषयों को अपेक्षाकृत कम छात्रों ने चुना।

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कहां देखें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने नतीजे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और IVRS सेवा के माध्यम से भी देख सकेंगे।

कैसे चेक करें नतीजे

नतीजे चेक करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाना होगा।

बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

अब CBSE 10th 2nd Board Result 2026 पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

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रिजल्ट से अटका 11वीं का नामांकन

दसवीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं। जिन बच्चों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा भी दी है, उसमें दोनों बोर्ड में से जिसमें बेहतर अंक आएगा, वही अंतिम रिजल्ट होगा। मई में ही दूसरी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। 30 मई तक कॉपी जांची की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जिले में भी सैकड़ों बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट में देरी के कारण वे 11वीं में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं।

किसी ने एक-दो तो किसी ने तीन विषय की दी थी परीक्षा

अभिभावकों ने कहा कि बच्चों का जिन विषय में कम अंक आया, उन विषयों की परीक्षा दूसरी बोर्ड में दी। इस उम्मीद के साथ कि इसमें उनको अच्छे अंक आएंगे और इसी आधार पर आगे वे नामांकन ले सकेंगे। सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के सचिव सतीश कुमार झा ने कहा कि हर दिन बच्चों और अभिभावकों के कॉल आ रहे कि रिजल्ट कब आएगा। जून भी अब खत्म होने को है। वे जल्द रिजल्ट आने का भरोसा दे रहे हैं।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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