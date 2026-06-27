CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट में देरी, लाखों छात्र परेशान; नहीं हो पा रहा 11वीं में नामांकन

दसवीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं।

दसवीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं। जिन बच्चों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा भी दी है, उसमें दोनों बोर्ड में से जिसमें बेहतर अंक आएगा, वही अंतिम रिजल्ट होगा। मई में ही दूसरी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। 30 मई तक कॉपी जांची की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जिले में भी सैकड़ों बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट में देरी के कारण वे 11वीं में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं।

किसी ने एक-दो तो किसी ने तीन विषय की दी थी परीक्षा अभिभावकों ने कहा कि बच्चों का जिन विषय में कम अंक आया, उन विषयों की परीक्षा दूसरी बोर्ड में दी। इस उम्मीद के साथ कि इसमें उनको अच्छे अंक आएंगे और इसी आधार पर आगे वे नामांकन ले सकेंगे। सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के सचिव सतीश कुमार झा ने कहा कि हर दिन बच्चों और अभिभावकों के कॉल आ रहे कि रिजल्ट कब आएगा। जून भी अब खत्म होने को है। वे जल्द रिजल्ट आने का भरोसा दे रहे हैं।

बाहर नामांकन के लिए मूल अंकपत्र जरूरी विभिन्न स्कूल निदेशक ने कहा कि सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने से स्कूल में दाखिले रुक रहे हैं। छात्र यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे अगली कक्षा में कौन सा विषय लें। इसके अलावा, आगे की तैयारियों और करियर की योजना में भी देरी हो रही है। रिजल्ट में देरी के कारण विषय चयन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर के स्कूलों में 11वीं में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स चुनने के लिए मूल अंकपत्र जरूरी होता है। रिजल्ट के बिना एडमिशन अस्थायी तौर पर ही हो रहे हैं।