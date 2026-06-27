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CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट में देरी, लाखों छात्र परेशान; नहीं हो पा रहा 11वीं में नामांकन

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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दसवीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं।

CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट में देरी, लाखों छात्र परेशान; नहीं हो पा रहा 11वीं में नामांकन

दसवीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं। जिन बच्चों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा भी दी है, उसमें दोनों बोर्ड में से जिसमें बेहतर अंक आएगा, वही अंतिम रिजल्ट होगा। मई में ही दूसरी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। 30 मई तक कॉपी जांची की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जिले में भी सैकड़ों बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट में देरी के कारण वे 11वीं में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं।

किसी ने एक-दो तो किसी ने तीन विषय की दी थी परीक्षा

अभिभावकों ने कहा कि बच्चों का जिन विषय में कम अंक आया, उन विषयों की परीक्षा दूसरी बोर्ड में दी। इस उम्मीद के साथ कि इसमें उनको अच्छे अंक आएंगे और इसी आधार पर आगे वे नामांकन ले सकेंगे। सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के सचिव सतीश कुमार झा ने कहा कि हर दिन बच्चों और अभिभावकों के कॉल आ रहे कि रिजल्ट कब आएगा। जून भी अब खत्म होने को है। वे जल्द रिजल्ट आने का भरोसा दे रहे हैं।

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बाहर नामांकन के लिए मूल अंकपत्र जरूरी

विभिन्न स्कूल निदेशक ने कहा कि सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने से स्कूल में दाखिले रुक रहे हैं। छात्र यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे अगली कक्षा में कौन सा विषय लें। इसके अलावा, आगे की तैयारियों और करियर की योजना में भी देरी हो रही है। रिजल्ट में देरी के कारण विषय चयन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर के स्कूलों में 11वीं में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स चुनने के लिए मूल अंकपत्र जरूरी होता है। रिजल्ट के बिना एडमिशन अस्थायी तौर पर ही हो रहे हैं।

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पहली बार दूसरी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026 की सबसे खास बात यह है कि इसी साल CBSE ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पहली बार दो बोर्ड परीक्षाओं की नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहली बोर्ड परीक्षा में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो उसे दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का एक और मौका मिलेगा। हालांकि दूसरी परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर सकता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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