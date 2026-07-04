कब आएगा सीबीएसई 10वीं सेकेंड एग्जाम रिजल्ट? क्या है लेटेस्ट अपडेट

अगर बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया, तो छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो लगातार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें।

इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा के लिए 6.8 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 80 हजार से ज्यादा छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए, जबकि बड़ी संख्या में छात्रों ने विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में अंक सुधारने के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी। अब परीक्षा दे चुके छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों को सलाह है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें, क्योंकि सीबीएसई कभी भी 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी होने की तिथि या समय की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बोर्ड किसी भी वक्त रिजल्ट जारी कर सकता है। अगर बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया, तो छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो लगातार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें।

कहां देख सकेंगे रिजल्ट यहां देख सकते हैं रिजल्ट

cbse.nic.in, cbse.gov.in,

digilocker.gov.in

results.gov.in

छात्र SMS, DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

कब हुआ था एग्जाम इस साल CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। परीक्षा की शुरुआत गणित के पेपर से हुई थी और समापन सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ हुआ। वहीं, CBSE 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था। इस बार कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा।

करीब 6.68 लाख छात्रों ने दिया है एग्जाम सीबीएसई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस साल आयोजित हुई सेकंड बोर्ड परीक्षा चक्र के लिए देश भर से लगभग 6.68 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इस परीक्षा में मुख्य रूप से वे छात्र शामिल हुए थे जो अप्रैल में घोषित हुए मुख्य परीक्षा के अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे और अपने स्कोर में सुधार करना चाहते थे, या फिर जो कुछ विषयों में कंपार्टमेंट श्रेणी में आए थे।