जून की इस तारीख को जारी हो सकता है CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, फटाफट ऐसे करें चेक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल पहली बार कक्षा 10 के छात्रों के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, ताकि छात्र अपने अंकों में सुधार कर सके। CBSE कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून 2026 के चौथे सप्ताह में जारी कर सकता है।

सीबीएसई की 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बोर्ड ने संकेत दिया है कि परीक्षा का परिणाम जून महीने में जारी किया जाएगा। हालांकि, अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। बताते चलें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल पहली बार कक्षा 10 के छात्रों के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, ताकि छात्र अपने अंकों में सुधार कर सके। CBSE कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून 2026 के चौथे सप्ताह में जारी कर सकता है।

15 से 21 मई के बीच हुई थी परीक्षा CBSE ने नई परीक्षा व्यवस्था के तहत 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर देना है। जिन छात्रों के पहली परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं आए, वे अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक बेहतर कर सकते हैं।

रिजल्ट कहां और कैसे देखें? रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से परिणाम देख सकें।

मुख्य परीक्षा में लड़कियों का रहा बेहतर प्रदर्शन CBSE ने 10वीं मुख्य बोर्ड परीक्षा का परिणाम 16 अप्रैल को घोषित किया था। इस परीक्षा में कुल 93.70 प्रतिशत छात्र सफल रहे थे। परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.60 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

मार्कशीट स्कूल से होगी प्राप्त सीबीएसई 10th 2nd बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद बोर्ड द्वारा स्कूलों में छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट भेज दी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने विद्यालय में क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे।