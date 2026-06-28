cbseresults.nic.in पर जारी होगा CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक
सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जल्द ही cbseresults.nic.in पर जारी होने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।
सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर कभी भी गुड न्यूज आ सकती है। अगर आपने या आपके परिवार के किसी बच्चे ने यह इम्तिहान दिया है, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अब किसी भी वक्त कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर सकता है। कॉपियों की चेकिंग का काम लगभग अपने आखिरी मुकाम पर है। इस साल करीब 6.68 लाख स्टूडेंट्स ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी। दिलचस्प बात यह रही कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन साइंस (विज्ञान) विषय के लिए देखने को मिले। दरअसल, यह दूसरी परीक्षा सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं थी जो पहली बार में अच्छा नहीं कर पाए, बल्कि यह उन टॉपर्स के लिए भी एक सुनहरा मौका था जिन्हें लगता था कि उनके नंबर उनकी मेहनत के हिसाब से कम रह गए हैं। अब परीक्षा खत्म होने के बाद से ही कॉपियां जांचने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बस अब बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है और रिजल्ट का लिंक तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
अक्सर रिजल्ट के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और फर्जी लिंक्स वायरल होने लगते हैं। छात्रों और उनके पैरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की गलत जानकारी के झांसे में न आएं। नतीजे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर ही जारी किए जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स पर अपनी नजर बनाए रखें।
रिजल्ट आने पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट जारी होते ही लाखों बच्चे एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में वेबसाइट के सर्वर पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है और पेज धीरे-धीरे खुलने लगता है। कई बार तो वेबसाइट क्रैश तक हो जाती है। ऐसे हालात में बच्चों का घबराना लाजमी है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। जब भी साइट खुले, तो इन बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देखें -
- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में सीबीएसई की रिजल्ट वेबसाइट cbseresults.nic.in को ओपन करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको ‘CBSE Class 10th Second Examination Result 2026’ नाम का एक लिंक चमचमाता हुआ दिखाई देगा, सीधा उस पर क्लिक कर दें।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसी जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी (यह सब जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर लिखी होती है)।
- सारी डिटेल्स इत्मीनान से और बिल्कुल सही-सही भरने के बाद नीचे दिए गए ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- बस! आपका डिजिटल स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो जाएगा।
- भविष्य की जरूरत के लिए और 11वीं में एडमिशन के वक्त काम आने के लिए इसे डाउनलोड कर लें और इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर अपने पास महफूज रख लें।
ये ऐप्स करेंगे आपकी मदद
अगर भारी ट्रैफिक की वजह से ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो सीबीएसई ने एक बहुत ही शानदार और मॉडर्न विकल्प भी दिया है। आप अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करके भी सेकंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे जान सकते हैं।
भारत सरकार के डिजिलॉकर ऐप या उमंग ऐप के जरिए आप चुटकियों में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने स्मार्टफोन में इनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड करना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए साइन-इन करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन ऐप्स के जरिए आपको सिर्फ नंबर ही नहीं पता चलेंगे, बल्कि आपका डिजिटल पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहीं मिल जाएगा। यह डिजिटल डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैलिड होता है और इसके आधार पर आप बेझिझक 11वीं क्लास में अपनी पसंद की स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं।
आखिर क्या है इस सेकंड बोर्ड परीक्षा का गणित?
पहले के वक्त में अगर कोई बच्चा बोर्ड परीक्षा में बीमार पड़ जाए या किसी वजह से पेपर बिगड़ जाए, तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीबीएसई सेकंड बोर्ड परीक्षा का यह सिस्टम असल में स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव कम करने की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है।
कई बार ऐसा होता है कि मुख्य परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा दबाव के कारण अच्छे-खासे होनहार छात्र भी अपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस परीक्षा के जरिए बोर्ड ने स्टूडेंट्स को अपनी कमियां सुधारने का एक और मंच दिया है, वो भी उनका कीमती साल बर्बाद किए बिना। इसी परीक्षा के नतीजों के आधार पर छात्र अब शांति से यह फैसला कर सकेंगे कि उन्हें आगे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से क्या चुनना है। इस बार कॉपियों की जांच में भी स्टूडेंट्स की सहूलियत और उनके भविष्य का खास ध्यान रखा गया है, ताकि हर बच्चे को उसकी मेहनत का पूरा फल मिल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव