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CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट में देरी, छात्रों की बढ़ी चिंता; 11वीं एडमिशन की डेडलाइन बनी परेशानी

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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सीबीएसई 10वीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं।

CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट में देरी, छात्रों की बढ़ी चिंता; 11वीं एडमिशन की डेडलाइन बनी परेशानी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों में हो रही देरी ने देशभर के हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। स्कूलों में एडमिशन की प्रॉसेस, स्कॉलरशिप की अंतिम तिथियां और स्कूल ट्रांसफर जैसी जरूरी औपचारिकताएं नजदीक हैं। ऐसे में रिजल्ट को लेकर बोर्ड की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिए जाने से छात्रों और उनके परिवारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई स्कूलों का भी कहना है कि सीबीएसई 10वीं दोबारा परीक्षा की देरी की वजह से नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां और प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही हैं।

10वीं के रिजल्ट पर कोई बात नहीं कर रहा

रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों, पैरेंट्स और शिक्षकों का कहना है कि कक्षा 10 के छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका मानना है कि सार्वजनिक चर्चा का पूरा ध्यान अब कक्षा 12 के रिजल्ट और अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं पर केंद्रित हो गया है, जबकि कक्षा 10 के छात्र अब भी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

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एजुकेटर क्या बोले

सीबीएसई 10वीं रिजल्ट में देरी को लेकर एजुकेटर राखी त्रिपाठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पूरा फोकस अब कक्षा 12 पर चला गया है, जबकि कक्षा 10 के छात्रों को बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है और पहली बोर्ड परीक्षा की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया भी अभी तक लंबित है।"

सीबीएसई 2026

बताते चलें कि 10वीं के फाइनल रिजल्ट में देरी से बच्चों का नामांकन अटका है। सीबीएसई 10वीं में दूसरी बोर्ड देने वाले लाखों बच्चे ऊहापोह में है। दूसरी बोर्ड रिजल्ट में देरी से वे न तो विषय का चयन कर पा रहे हैं और न ही आगे की तैयारी कर पा रहे हैं। जिन बच्चों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा भी दी है, उसमें दोनों बोर्ड में से जिसमें बेहतर अंक आएगा, वही अंतिम रिजल्ट होगा। मई में ही दूसरी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। 30 मई तक कॉपी जांची की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। रिजल्ट में देरी के कारण वे 11वीं में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं।

पैरेंट्स हैं परेशान

अभिभावकों ने कहा कि बच्चों का जिन विषय में कम अंक आया, उन विषयों की परीक्षा दूसरी बोर्ड में दी। इस उम्मीद के साथ कि इसमें उनको अच्छे अंक आएंगे और इसी आधार पर आगे वे नामांकन ले सकेंगे। हाल ही में सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के सचिव सतीश कुमार झा ने कहा कि हर दिन बच्चों और अभिभावकों के कॉल आ रहे कि रिजल्ट कब आएगा। जून खत्म हो चुका है और जुलाई का पहला हफ्ता भी बीतने को है।

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बाहर नामांकन के लिए मूल अंकपत्र जरूरी

विभिन्न स्कूल निदेशक ने कहा कि सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने से स्कूल में दाखिले रुक रहे हैं। छात्र यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे अगली कक्षा में कौन सा विषय लें। इसके अलावा, आगे की तैयारियों और करियर की योजना में भी देरी हो रही है। रिजल्ट में देरी के कारण विषय चयन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर के स्कूलों में 11वीं में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स चुनने के लिए मूल अंकपत्र जरूरी होता है। रिजल्ट के बिना एडमिशन अस्थायी तौर पर ही हो रहे हैं।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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