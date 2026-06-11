जल्द आएगा CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, 6.8 लाख छात्रों का इंतजार होगा खत्म; ऐसे करें चेक

सीबीएसई 10वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 6.8 लाख छात्रों ने भाग लिया। वहीं, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड 21 जून से 27 जून 2026 के बीच कभी भी परिणाम घोषित कर सकता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल पहली बार कक्षा 10 के छात्रों के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, ताकि छात्र अपने अंकों में सुधार कर सके। हालांकि परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। पहली मुख्य परीक्षा के परिणामों की समय-सीमा को देखते हुए माना जा रहा है कि CBSE कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून 2026 के चौथे सप्ताह में जारी कर सकता है। हालांकि रिजल्ट डेट को लेकर अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है।

बता दें कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 6.8 लाख छात्रों ने भाग लिया। वहीं, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड 21 जून से 27 जून 2026 के बीच कभी भी परिणाम घोषित कर सकता है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपनी मार्कशीट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

कैसे चेक करें 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 1. छात्र अपना रिजल्ट CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।

2. इसके लिए उन्हें होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. यहां आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी तथा जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

4. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

इस तरीके से भी देख सकते हैं रिजल्ट सीबीएसई 10वीं दूसरी परीक्षा का परिणाम वेबसाइट cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in के अलावा छात्र SMS, IVRS, DigiLocker और UMANG ऐप के माध्यम से भी अपनी मार्कशीट देख सकेंगे। CBSE ने साफ कहा है कि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी। छात्रों को बाद में अपनी मूल मार्कशीट संबंधित स्कूल से प्राप्त करनी होगी।

इससे पहले CBSE ने 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। बोर्ड के अनुसार, परीक्षा के लिए 24,83,479 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 24,71,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। कुल 23,16,008 छात्र सफल रहे और पास प्रतिशत 93.70 प्रतिशत दर्ज किया गया।

मार्कशीट में मिलेगी ये जानकारी ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में-

छात्र का नाम

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

रोल नंबर

डेट ऑफ बर्थ

सब्जेक्ट वाइज मार्क्स

ग्रेड

टोटल मार्क्स

पास या फेल स्टेटस