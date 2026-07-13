Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: जल्द आ रहे हैं नतीजे, यहां जानिए सबसे तेज चेक करने का तरीका

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड एग्जाम के नतीजे जल्द ही जारी होने वाले हैं। छात्र उमंग ऐप, डिजिलॉकर और cbseresults.nic.in पर अपनी मार्कशीट देख सकेंगे

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: जल्द आ रहे हैं नतीजे, यहां जानिए सबसे तेज चेक करने का तरीका

cbse class 10 second board result 2026 live updates how to check scores

Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: अगर आपने भी इस साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) 10वीं के दूसरे बोर्ड इम्तिहान दिए हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। सीबीएसई बहुत जल्द कक्षा 10 के सेकंड बोर्ड एग्जाम 2026 के नतीजे जारी करने जा रहा है। हर कोई बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर रिजल्ट की घड़ी कब आएगी? बोर्ड के गलियारों से छनकर आ रही खबरों की मानें तो कॉपियों की चेकिंग का काम लगभग समेट लिया गया है और अब डेटा को ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करने की आखिरी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि, परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड की तरफ से अभी तक नतीजों की कोई पक्की तारीख या समय का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हलचल तेज है और किसी भी वक्त खुशखबरी आपके फोन की घंटी बजा सकती है।

आपको याद दिला दें कि सीबीएसई 10वीं के दूसरे सेशन के ये एग्जाम 15 मई से 21 मई 2026 के बीच करवाए गए थे। यह इम्तिहान पूरी तरह से पुराने और पारंपरिक तरीके यानी ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड) में हुए थे। देशभर के लाखों छात्र अपनी मार्कशीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, आप उन्हें सीबीएसई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in या फिर cbse.gov.in पर ऑनलाइन मोड में देख सकेंगे। सीबीएसई 10वीं के दूसरी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: इन मोबाइल ऐप्स से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

CBSE कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट मोबाइल ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी DigiLocker Mobile App और UMANG Mobile App की मदद से अपना रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: क्या है पासिंग क्राइटेरिया?

CBSE 10th Second Board Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं के इस दूसरे बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए हर छात्र को हर एक विषय में कुल अंकों का कम से कम 33 प्रतिशत हिस्सा लाना जरूरी है। आसान शब्दों में समझें तो, अगर आपका थ्योरी पेपर 80 नंबर का है, तो उसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 26 नंबर हासिल करने ही होंगे।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
CBSE CBSE Board CBSE Board Exam

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsकरियरCBSE 10th Second Board Result 2026 Live: जल्द आ रहे हैं नतीजे, यहां जानिए सबसे तेज चेक करने का तरीका