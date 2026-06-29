CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: दूसरे बोर्ड के नतीजे जल्द, cbseresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

आपको याद दिला दें कि बोर्ड ने पिछले साल 25 जून 2025 को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। उसमें साफ कहा गया था कि दूसरे बोर्ड एग्जाम के नतीजे जून 2026 में ही घोषित किए जाएंगे। अब चूंकि जून के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए 10वीं इंप्रूवमेंट परीक्षा की मार्कशीट किसी भी पल स्क्रीन पर लाइव हो सकती है। यह पूरा बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की सिफारिशों के तहत किया गया है। इसके तहत सीबीएसई छात्रों को एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। छात्र अब अपनी मर्जी से अधिकतम तीन सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर को सुधारने के लिए इस दूसरे बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। जिन बच्चों को लगता था कि वे मुख्य परीक्षा में अपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके लिए यह परीक्षा किसी वरदान से कम नहीं रही। अब बस सबको अपने नए स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार है।