Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: दूसरे बोर्ड के नतीजे जल्द, cbseresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही cbseresults.nic.in पर घोषित किया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर और स्कूल कोड का इस्तेमाल करके अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं।

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: दूसरे बोर्ड के नतीजे जल्द, cbseresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

cbse class 10 second board result 2026 live updates check result on cbseresults nic in

Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान |
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं के छात्रों का इंतजार अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। सीबीएसई किसी भी वक्त कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड (इंप्रूवमेंट) एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है। अगर आपने भी अपने नंबर सुधारने के लिए यह परीक्षा दी थी, तो अपने एडमिट कार्ड के साथ बिल्कुल तैयार रहिए। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर नतीजे लाइव किए जाएंगे। जून का महीना खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं, ऐसे में धड़कनें बढ़ना लाजमी है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी डिटेल्स पास रखें ताकि रिजल्ट आते ही आप तुरंत अपना स्कोर देख सकें।

लॉगिन क्रेडेंशियल्स रखें तैयार

रिजल्ट आते ही वेबसाइट्स पर अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में ऐन वक्त पर परेशान होने से अच्छा है कि आप अपनी जरूरी डिटेल्स पहले से एक जगह लिख कर रख लें। रिजल्ट देखने के लिए आपको इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी -

  • रोल नंबर
  • स्कूल नंबर
  • एडमिट कार्ड आईडी

वेबसाइट पर रिजल्ट कैसे देखें?

नतीजे घोषित होते ही आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं -

1. सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर आपको "CBSE Class 10 Second Board Result 2026" का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड आईडी डालनी होगी।

4. डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

5. आपकी नई मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर रख लें।

डिजीलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

अगर रिजल्ट के समय वेबसाइट्स स्लो चल रही हों, तो डिजीलॉकर एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है। यहां से आप अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से पा सकते हैं -

  • अपने फोन में डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करें या सीधे digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • नीचे स्क्रॉल करें और 'Education and Learning' वाले सेक्शन में जाएं।
  • ऊपर दिख रहे सर्च बार में 'Central Board of Secondary Education' टाइप करके सर्च करें।
  • इसके बाद 'Class X Marksheet' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • अब अपना रोल नंबर और मांगी गई दूसरी डिटेल्स दर्ज करें।
  • सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट आपके सामने होगी, जिसे आप कभी भी सेव या डाउनलोड कर सकते हैं।

आपको याद दिला दें कि बोर्ड ने पिछले साल 25 जून 2025 को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। उसमें साफ कहा गया था कि दूसरे बोर्ड एग्जाम के नतीजे जून 2026 में ही घोषित किए जाएंगे। अब चूंकि जून के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए 10वीं इंप्रूवमेंट परीक्षा की मार्कशीट किसी भी पल स्क्रीन पर लाइव हो सकती है। यह पूरा बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की सिफारिशों के तहत किया गया है। इसके तहत सीबीएसई छात्रों को एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। छात्र अब अपनी मर्जी से अधिकतम तीन सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर को सुधारने के लिए इस दूसरे बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। जिन बच्चों को लगता था कि वे मुख्य परीक्षा में अपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके लिए यह परीक्षा किसी वरदान से कम नहीं रही। अब बस सबको अपने नए स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार है।

मुख्य परीक्षा के नतीजे कैसे रहे थे?

इसी साल 16 अप्रैल को सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी किए थे। उस समय का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 93.70 फीसदी रहा था। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। लड़कियों का पास परसेंटेज 94.99 फीसदी था, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 92.60 फीसदी दर्ज किया गया था। सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड (इंप्रूवमेंट) एग्जाम का रिजल्ट की पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: कभी भी आ सकते हैं नतीजे

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: सीबीएसई कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड (इंप्रूवमेंट) एग्जाम 2026 के नतीजे किसी भी वक्त बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी किए जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत छात्रों को अधिकतम तीन सब्जेक्ट्स में अपना स्कोर सुधारने का यह बेहतरीन मौका दिया गया था, जिसकी डिजिटल मार्कशीट जून के इन आखिरी दो दिनों में कभी भी लाइव हो जाएगी। छात्र अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी बिल्कुल तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही वे इसे वेबसाइट या डिजीलॉकर ऐप के जरिए तुरंत डाउनलोड कर सकें; ध्यान रहे कि छात्रों के बीच मानसिक तनाव को रोकने के लिए बोर्ड इस बार भी कोई ऑफिशियल टॉपर या मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
CBSE CBSE Board

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsकरियरCBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: दूसरे बोर्ड के नतीजे जल्द, cbseresults.nic.in पर ऐसे करें चेक