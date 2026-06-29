CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: दूसरे बोर्ड के नतीजे जल्द, cbseresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: कभी भी आ सकते हैं नतीजे
CBSE 10th Second Board Result 2026 LIVE: सीबीएसई कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड (इंप्रूवमेंट) एग्जाम 2026 के नतीजे किसी भी वक्त बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी किए जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत छात्रों को अधिकतम तीन सब्जेक्ट्स में अपना स्कोर सुधारने का यह बेहतरीन मौका दिया गया था, जिसकी डिजिटल मार्कशीट जून के इन आखिरी दो दिनों में कभी भी लाइव हो जाएगी। छात्र अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी बिल्कुल तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही वे इसे वेबसाइट या डिजीलॉकर ऐप के जरिए तुरंत डाउनलोड कर सकें; ध्यान रहे कि छात्रों के बीच मानसिक तनाव को रोकने के लिए बोर्ड इस बार भी कोई ऑफिशियल टॉपर या मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा।