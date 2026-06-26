क्या आज जारी होगा CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का परिणाम? जानें किस में सब्जेक्ट कितने छात्रों ने दिया है एग्जाम
cbse class 10 second board result 2206: इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहली बोर्ड परीक्षा में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो उसे दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का एक और मौका मिलेगा। हालांकि दूसरी परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026 की सबसे खास बात यह है कि इसी साल CBSE ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पहली बार दो बोर्ड परीक्षाओं की नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र पहली बोर्ड परीक्षा में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो उसे दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का एक और मौका मिलेगा। हालांकि दूसरी परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं के दूसरे बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर सकता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।
किस विषय में कितने छात्रों ने दी हैं परीक्षाएं
आपको बता दें कि इस साल CBSE कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में करीब 6.68 लाख छात्र शामिल हुए। सभी विषयों में सबसे ज्यादा छात्रों ने साइंस विषय के लिए पंजीकरण कराया। इसके बाद गणित और सामाजिक विज्ञान का स्थान रहा। क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के विषयों में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), पर्यटन (Tourism), संगीत (Music) और पेंटिंग (Painting) जैसे विशेष विषयों को अपेक्षाकृत कम छात्रों ने चुना।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने नतीजे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट, DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और IVRS सेवा के माध्यम से भी देख सकेंगे।
पिछले वर्षों के सप्लीमेंट्री एग्जाम के ट्रेंड्स
पिछले वर्षों के सप्लीमेंट्री परीक्षा के आंकड़ों की बात करें, तो साल 2025 में कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 1,38,898 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 67,620 छात्र सफल रहे। इस तरह पास प्रतिशत 48.68% दर्ज किया गया। वहीं, 2024 में 1,27,473 छात्रों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, लेकिन केवल 37,957 छात्र ही पास हो सके थे। उस साल कुल पास प्रतिशत 29.78% रहा था। साल 2023 में कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 1,27,622 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 60,551 छात्र सफल हुए और कुल पास प्रतिशत 47.40% रहा।
इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले कुछ वर्षों में सप्लीमेंट्री परीक्षा का पास प्रतिशत उतार-चढ़ाव वाला रहा है। हालांकि, 2024 की तुलना में 2025 में परिणामों में बेहतरीन सुधार देखने को मिला।
CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट ऐसे चेक करें
सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।
वहां CBSE Class 10 Second Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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