जल्द जारी होगा CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, cbse.gov.in पर ऐसे देखें स्कोरकार्ड
कहा जा रहा है कि जल्द ही 10वीं बोर्ड दूसरी परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं। नतीजे पर छात्र अपनी नजरें बनाए रखें। रिजल्ट जारी होते ही छात्र बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना फाइनल स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं के उन छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जिन्होंने बोर्ड की दूसरी परीक्षा दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत पहली बार शुरू की गई 'टू-बोर्ड एग्जाम' (Two-Board Exam) नीति के तहत आयोजित की गई दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जल्द ही 10वीं बोर्ड दूसरी परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं। नतीजे पर छात्र अपनी नजरें बनाए रखें। रिजल्ट जारी होते ही छात्र बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना फाइनल स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्सः
स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: यहां होमपेज पर दिख रहे 'CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज कर सबमिट करें।
स्टेप 4: आपका प्रोविजनल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लें।
इसके अलावा छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) ऐप के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे।
मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए?
रिजल्ट आने के बाद केवल नंबर देखना ही पर्याप्त नहीं है। छात्रों को अपनी मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, जैसे:
नाम
जन्म तिथि
रोल नंबर
विषयवार प्राप्त अंक
मार्कशीट में गलती तो क्या करें
यदि मार्कशीट में किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति दिखाई देती है, तो इसकी जानकारी तुरंत अपने स्कूल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार कराया जा सके।
कब हुई थी परीक्षा
बता दें कि करीब 6.8 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी, जो 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इससे पहले CBSE ने 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10 के फेज-1 का रिजल्ट घोषित किया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसक साल कुल 24,83,479 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।इनमें से 24,71,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। 23,16,008 छात्र पास हुए। इस तरह कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा।
2 बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था
बता दें कि इस साल CBSE ने पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की थी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को उसी शैक्षणिक सत्र में अपने अंक सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर देना है। साथ ही कंपार्टमेंट छात्रों को अगले वर्ष का इंतजार किए बिना दोबारा परीक्षा देने की सुविधा भी मिलती है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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