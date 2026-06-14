CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का रिजल्ट cbseresults.nic.in पर होगा जारी; जानिए कितने बच्चों ने दिया था एग्जाम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिजल्ट किसी भी समय जारी होने की संभावना है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिजल्ट किसी भी समय जारी होने की संभावना है। हालांकि इस रिजल्ट को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन छात्रों परेशान होने की जरूरत नहीं है। छात्र रिजल्ट से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशयल वेबसाइट को चेक करते हैं। फर्जी न्यूज से दूर रहें। इतना ही नहीं रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in, डिजिलॉकर और UMANG ऐप के माध्यम से अपना स्कोर देख सकेंगे।
2 बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था
बता दें कि इस साल CBSE ने पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की थी। दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को उसी शैक्षणिक सत्र में अपने अंक सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर देना है। साथ ही कंपार्टमेंट छात्रों को अगले वर्ष का इंतजार किए बिना दोबारा परीक्षा देने की सुविधा भी मिलती है।
करीब 6.7 लाख आवेदन हुए थे प्राप्त
दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 6.7 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 5.25 लाख छात्रों ने अपने अंक सुधारने के लिए आवेदन किया था, जबकि 85 हजार से अधिक छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इससे पता चलता है कि छात्रों ने CBSE की नई दो-परीक्षा प्रणाली को पॉजिटिव तौर पर स्वीकार किया है।
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
सबसे पहले उम्मीदवार results.cbse.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर "CBSE 10th Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।
इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
CBSE 10वीं रिजल्ट 2026: ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है?
बता दें कि CBSE छात्रों को अंकों के साथ-साथ ग्रेड भी प्रदान करता है। बोर्ड 9-पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम (A1 से E तक) का उपयोग करता है, जो छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। इस ग्रेडिंग प्रणाली में A1 सबसे उच्च ग्रेड माना जाता है, जबकि E ग्रेड उन छात्रों को दिया जाता है जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। सफल विद्यार्थियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 1/8 छात्रों को A1 ग्रेड दिया जाता है। इसके बाद अगले 1/8 छात्रों को A2 ग्रेड मिलता है। इसी क्रम में आगे के समूहों को B1, B2, C1, C2, D1 और D2 ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। वहीं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले छात्रों को E ग्रेड दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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