CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट जल्द, यहां मिलेगा Link
CBSE Class 10 Second Board Exam Result 2026: सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Digilocker: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है। हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की कोई निश्चित आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जून- जुलाई 2026 में घोषित कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था, जिसमें देश भर के 6.68 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। नतीजा जारी होते ही छात्र बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना फाइनल स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
मई में हुई थी परीक्षा, छात्रों को मिला परफॉर्मेंस सुधारने का मौका
सीबीएसई ने इस सत्र में छात्रों के तनाव को कम करने के लिए दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया था। पहली मुख्य परीक्षा के बाद, फेज-2 की यह दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 5,25,655 छात्र ऐसे थे जो अपने नंबरों को सुधारने के लिए इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में शामिल हुए थे, जबकि 85,285 छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा के तौर पर इसमें बैठे थे।
'बेस्ट ऑफ टू' पॉलिसी से चमकेगी मार्कशीट
इस नई परीक्षा प्रणाली की सबसे शानदार बात जो छात्रों को सबसे ज्यादा खुश करने वाली है, वह है सीबीएसई की 'बेस्ट ऑफ टू' पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि छात्रों ने पहली बोर्ड परीक्षा और इस दूसरी बोर्ड परीक्षा में से जिस भी परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए होंगे, उसी को उनका फाइनल स्कोर माना जाएगा। अगर किसी छात्र के नंबर इस दूसरी परीक्षा में कम भी आ जाते हैं, तो भी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पहले वाले बेहतर नंबर सुरक्षित रहेंगे। बोर्ड दोनों परीक्षाओं के सर्वश्रेष्ठ अंकों को मिलाकर एक ही फाइनल मार्कशीट जारी करेगा।
कोई टॉपर लिस्ट नहीं होगी जारी
स्वस्थ शैक्षिक माहौल बनाए रखने और छात्रों के बीच किसी भी प्रकार की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सीबीएसई ने अपनी पुरानी नीति को बरकरार रखा है। इस परीक्षा के लिए भी कोई भी आधिकारिक टॉपर लिस्ट या मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य हैं।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:
स्टेप 1: परिणाम घोषित होने के बाद सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे 'CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज कर सबमिट करें।
स्टेप 4: आपका प्रोविजनल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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