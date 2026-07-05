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CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, cbseresults.nic.in पर डाउनलोड करें मार्कशीट

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना परिणाम cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने से पहले छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास तैयार रखनी चाहिए, ताकि परिणाम देखने में किसी तरह की परेशानी न हो।

CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, cbseresults.nic.in पर डाउनलोड करें मार्कशीट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना परिणाम cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने से पहले छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास तैयार रखनी चाहिए, ताकि परिणाम देखने में किसी तरह की परेशानी न हो। बोर्ड के अनुसार, इस साल दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था।

ट्रैफिक में दिक्कत आने पर ऐसे रिजल्ट करें चेक

अगर रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से दिक्कत आती है, तो छात्र DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और IVRS (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार थ्योरी अंक, प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक (जहां लागू हों), कुल प्राप्तांक, ओवरऑल ग्रेड और पास या फेल की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। यदि मार्कशीट में किसी भी प्रकार की गलती या जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल या CBSE अधिकारियों से संपर्क कर उसे सही करवाएं।

ये भी पढ़ें:कहां और कैसे देखें सीबीएसई 10वीं सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक

कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट

1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर CBSE Class 10th Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

4. सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में जरूरत के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकालकर सुरक्षित रखें।

रेगुलर चेक करते रहे वेबसाइट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के फेज 2 (दूसरी बोर्ड परीक्षा) का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर रेगुलर रूप से नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट जल्द, यहां मिलेगा Link

कितने छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन

सब्जेक्ट के आधार पर देखें, तो 192508 छात्रों ने एक विषय, 279227 छात्रों ने दो विषय और 197119 छात्रों ने तीन विषयों की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। विषयवार पंजीकरण में विज्ञान (Science) सबसे आगे रहा। इसके बाद गणित (स्टैंडर्ड) में 368843, गणित (बेसिक) में 178878, सामाजिक विज्ञान में 154619 और अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में 98536 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया।

कब हुआ था एग्जाम

इस साल CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई। परीक्षा की शुरुआत गणित के पेपर से हुई थी और समापन सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ हुआ। वहीं, CBSE 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था। इस बार कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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