CBSE 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, cbseresults.nic.in पर डाउनलोड करें मार्कशीट

परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना परिणाम cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने से पहले छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास तैयार रखनी चाहिए, ताकि परिणाम देखने में किसी तरह की परेशानी न हो।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना परिणाम cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट देखने से पहले छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास तैयार रखनी चाहिए, ताकि परिणाम देखने में किसी तरह की परेशानी न हो। बोर्ड के अनुसार, इस साल दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था।

ट्रैफिक में दिक्कत आने पर ऐसे रिजल्ट करें चेक अगर रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से दिक्कत आती है, तो छात्र DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और IVRS (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम) के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, विषयवार थ्योरी अंक, प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक (जहां लागू हों), कुल प्राप्तांक, ओवरऑल ग्रेड और पास या फेल की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। यदि मार्कशीट में किसी भी प्रकार की गलती या जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल या CBSE अधिकारियों से संपर्क कर उसे सही करवाएं।

कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर CBSE Class 10th Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

4. सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में जरूरत के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकालकर सुरक्षित रखें।

रेगुलर चेक करते रहे वेबसाइट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के फेज 2 (दूसरी बोर्ड परीक्षा) का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर रेगुलर रूप से नजर बनाए रखें।

कितने छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के आधार पर देखें, तो 192508 छात्रों ने एक विषय, 279227 छात्रों ने दो विषय और 197119 छात्रों ने तीन विषयों की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। विषयवार पंजीकरण में विज्ञान (Science) सबसे आगे रहा। इसके बाद गणित (स्टैंडर्ड) में 368843, गणित (बेसिक) में 178878, सामाजिक विज्ञान में 154619 और अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में 98536 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया।