CBSE 10th Date Sheet 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं दूसरी परीक्षा 2026 डेटशीट जारी, 15 मई से शुरू होंगे एग्जाम
CBSE Class 10 Second Board Exams 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कक्षा 10वीं की ‘दूसरी बोर्ड परीक्षा’ की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है।
CBSE Class 10 second board exam datesheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कक्षा 10वीं की ‘दूसरी बोर्ड परीक्षा’ की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की नई नीति के तहत छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का यह सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के अनुसार, ये परीक्षाएं 15 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक चलेंगी। आज, 23 अप्रैल 2026 को परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने द्वारका, नई दिल्ली से इस महत्वपूर्ण समय-सारणी की घोषणा की है।
परीक्षा का मुख्य आकर्षण: गणित से होगी शुरुआत
सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का आगाज शुक्रवार, 15 मई 2026 को गणित के पेपर के साथ होगा। इस दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक 'मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड' (विषय कोड 041) और 'मैथमेटिक्स बेसिक' (विषय कोड 241) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके ठीक अगले दिन, शनिवार 16 मई को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। छात्र अपनी पसंद के अनुसार 'इंग्लिश कम्युनिकेटिव' (101) या 'इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर' (184) के पेपर में शामिल हो सकेंगे।
विज्ञान और भाषाओं का शेड्यूल
रविवार की छुट्टी के बाद, सोमवार 18 मई को विज्ञान (Science - 086) विषय की परीक्षा निर्धारित की गई है। यह परीक्षा भी तीन घंटे की अवधि (सुबह 10:30 से 01:30 बजे) की होगी। मंगलवार, 19 मई का दिन भाषाओं के नाम रहेगा. इस दिन हिंदी कोर्स-ए, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़ और अरबी जैसी दर्जनों क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं की परीक्षाएं होंगी। इनमें फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश जैसी भाषाएं भी शामिल हैं।
सीबीएसई बोर्ड 10वीं दूसरी परीक्षा डेटशीट -
|तिथि
|विषय
|15 मई 2026
|गणित (Standard & Basic)
|16 मई 2026
|इंग्लिश
|18 मई 2026
|साइंस
|19 मई 2026
|हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय/विदेशी भाषाएं
|20 मई 2026
|संस्कृत / पेंटिंग / इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / आर्टिफिशल इंटेलिजेंस
|21 मई 2026
|सोशल साइंस
कौशल विकास और अंतिम परीक्षा
बुधवार, 20 मई को पेंटिंग और संस्कृत (122) के साथ-साथ आईटी और एआई जैसे आधुनिक विषयों की परीक्षा होगी। पेंटिंग और आईटी/एआई जैसी परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा के इस छोटे लेकिन सघन सफर का समापन गुरुवार, 21 मई 2026 को सामाजिक विज्ञान (Social Science - 087) के पेपर के साथ होगा। यह परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होकर दोपहर 01:30 बजे संपन्न होगी।
छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मौका?
सीबीएसई की यह 'दूसरी बोर्ड परीक्षा' उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपनी पहली मुख्य परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं थे या किसी कारणवश उसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बोर्ड ने साफ किया है कि छात्र इस अवसर का उपयोग अपने अंकों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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