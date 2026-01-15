CBSE 10th Science Exam 2026: सीबीएसई 10वीं साइंस में चाहिए फुल 100% मार्क्स? अपनाएं ये अचूक स्ट्रेटेजी

Hindustan Hindi News
CBSE Class 10 Science Exam 2026: Key Strategies to 100% Score in Class 10 Science Chemistry, Physics, and Biology
CBSE Class 10 Science Exam 2026: सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। साइंस (विज्ञान) एक ऐसा विषय है जो कई छात्रों को कठिन लगता है, लेकिन सही स्ट्रैटिजी और प्लानिंग के साथ इसमें 100% मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं।

Jan 15, 2026 03:18 pm ISTPrachi
CBSE 10th Science Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। साइंस (विज्ञान) एक ऐसा विषय है जो कई छात्रों को कठिन लगता है, लेकिन सही स्ट्रैटिजी और प्लानिंग के साथ इसमें 100% मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। इस साल के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विशेषज्ञों ने छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं, जो रिविजन के अंतिम समय में गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।

साइंस के पेपर में सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है—कॉन्सेप्ट की स्पष्टता और निरंतर अभ्यास।

चैप्टर के अनुसार रिविजन पर दें जोर

साइंस के पेपर को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों के लिए तैयारी का तरीका अलग होना चाहिए:

केमिस्ट्री : रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों (Chemical Reactions & Equations) पर विशेष ध्यान दें। 'पीरियोडिक टेबल' और धातुओं-अधातुओं के गुणों को अच्छी तरह याद करें। फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएं।

बायोलॉजी: इसमें डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हृदय की संरचना जैसे महत्वपूर्ण चित्रों का बार-बार अभ्यास करें। लेबलिंग साफ-सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं।

फिजिक्स: संख्यात्मक प्रश्नों (Numericals) के लिए 'मिरर' और 'लेंस' फॉर्मूले पर पकड़ बनाएं। सर्किट डायग्राम और ओम के नियम जैसे विषयों को लिख-लिखकर याद करें।

एनसीईआरटी ही है सबसे जरूरी

अक्सर छात्र बाहर की महंगी किताबों के पीछे भागते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की किताबें सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं।

किताब की हर लाइन को पढ़ें: बोर्ड परीक्षा के कई प्रश्न सीधे एनसीईआरटी के पाठों के बीच से पूछे जाते हैं।

एक्सेम्प्लर प्रश्न: एनसीईआरटी एक्सेम्प्लर के प्रश्नों को हल करना न भूलें, क्योंकि ये तार्किक सोच और कठिन स्तर के प्रश्नों की तैयारी कराते हैं।

सैंपल पेपर और टाइम मैनेजमेंट

तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाते तो मार्क्स कट सकते हैं।

पिछले वर्षों के पेपर (PYQs): पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को हल करने से आपको प्रश्नों के रिपीट होने के पैटर्न का पता चलेगा।

3 घंटे का अभ्यास: घर पर बैठकर ठीक 3 घंटे का अलार्म लगाएं और सैंपल पेपर हल करें। इससे आपकी लिखने की गति बढ़ेगी और परीक्षा के दौरान होने वाला तनाव कम होगा।

उत्तर लिखने की कला (आंसर राइटिंग स्किल)

बोर्ड की आंसर शीट में उत्तरों को पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखें। महत्वपूर्ण शब्दों और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। यदि समय बचे, तो अपने उत्तरों की दोबारा चेक करें ताकि सिली मिस्टेक्स से बचा जा सके।

अंत में, पर्याप्त नींद लें और स्ट्रेस फ्री रहें। संतुलित आहार और आत्मविश्वास ही आपकी मेहनत को सफलता में बदल सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
