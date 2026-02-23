CBSE Class 10 Science 2026: सीबीएसई 10वीं पीरियोडिक टेबल को याद करने के शानदार 'स्मार्ट हैक्स', रटने की जरूरत नहीं
CBSE Class 10 Science 2026: बहुत से छात्रों को लगता है कि 'पीरियोडिक टेबल' को याद करना सबसे कठिन काम है। लेकिन सच तो यह है कि इसे रटने की जरूरत नहीं है! अगर आप इसे सही तरीके से समझें, तो यह आपके लिए सबसे आसान और स्कोरिंग विषय बन सकता है।
छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ें
पूरी टेबल को एक साथ देखकर घबराएं नहीं। इसे आसान बनाने के लिए यह तरीका अपनाएं:
लाइनों में बांटें: एक बार में पूरी टेबल के बजाय सिर्फ एक पंक्ति (Row) या एक कॉलम (Group) को याद करें।
रंगों का उपयोग करें: अलग-अलग तरह के तत्वों (जैसे s-block, p-block) को समझने के लिए अलग रंगों वाले चार्ट का उपयोग करें। हमारा दिमाग रंगों को जल्दी पहचानता है।
थोड़ा-थोड़ा याद करें: पहले 10 या 20 तत्वों को अच्छे से याद करें। जब वो पक्के हो जाएं, तभी आगे बढ़ें।
याद रखने के लिए मजेदार तरीके (निमोनिक्स)
कठिन नामों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 'निमोनिक्स' यानी फनी वाक्य बनाना। ये वाक्य आपको उनके नाम और क्रम याद रखने में मदद करेंगे:
पहले 9 तत्वों के लिए: आप याद रख सकते हैं— "Happy Hector Likes Beer But Could Not Obtain Food." (H, He, Li, Be, B, C, N, O, F)।
ग्रुप 1 (क्षारीय धातु): "Happy Little Naresh Kindly Rubs Cats Fur." (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)।
ग्रुप 2 (क्षारीय मृदा धातु): "Bright Spellsmen Spell Bankside Eternally." (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)।
इन वाक्यों को बार-बार दोहराने से आपको अलग-अलग रटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अन्य स्मार्ट तरीके
सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इन तरीकों से आप अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं:
फ्लैशकार्ड : कागज के छोटे टुकड़ों पर एक तरफ तत्व का नाम और दूसरी तरफ उसका नंबर लिखें। दोस्तों या खुद से टेस्ट लें।
खाली चार्ट भरें: एक खाली पीरियोडिक टेबल का पेपर लें और बिना देखे उसमें तत्वों के नाम भरें। यह सबसे अच्छा अभ्यास है।
गीत या लय: अगर आपको संगीत पसंद है, तो तत्वों के नामों को किसी भी धुन या गाने के साथ जोड़ दें।
याद रखें: केमिस्ट्री पूरी तरह से पैटर्न पर आधारित है। एक बार आप यह समझ गए कि तत्व कैसे काम करते हैं और उनकी रिएक्टिविटी क्या है , तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी से थोड़ा-थोड़ा अभ्यास शुरू करें ताकि परीक्षा के समय आप बिल्कुल तनावमुक्त रहें। यदि छात्र योजनाबद्ध तरीके से, मजेदार निमोनिक्स और नियमित रिवीजन के साथ इसका अध्ययन करें, तो यह 'नाइटमेयर' के बजाय एक 'मेंटल टूल' बन जाएगी। छात्रों को सलाह है कि वे अभी से इसका अभ्यास शुरू करें ताकि परीक्षा के समय दबाव कम हो।
