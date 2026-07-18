CBSE 10th Result 2026: डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड की मार्कशीट
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने दसवीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिन्हें छात्र सीधे डिजिलॉकर पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
CBSE 10th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 2026 की कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लागू होने की बदौलत, इतिहास में पहली बार बच्चों को अपनी गलतियां सुधारने और उसी शैक्षणिक वर्ष में अपने नंबरों को बेहतर करने का एक शानदार मौका मिला। गौरतलब है कि इस बार सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा में करीब 6 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉक की वेबसाइट और एप के जरिए देख सकते हैं।
डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें रिजल्ट
डिजिलॉकर से अपनी नई मार्कशीट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह बहुत ही सीधा, सुरक्षित और आसान सा प्रोसेस है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए बस आपको नीचे बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है -
- पहला कदम - वेबसाइट या ऐप पर जाएं: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर का ब्राउजर खोलें और डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट (www.digilocker.gov.in) पर जाएं। अगर आप वेबसाइट की जगह ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से DigiLocker ऐप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
- दूसरा कदम - अकाउंट में लॉगिन या साइन अप करें: वेबसाइट या ऐप खुलने पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार डिजिलॉकर की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो घबराएं नहीं। बस Sign Up पर क्लिक करें और अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देकर एक मिनट में अपना नया अकाउंट बना लें।
- तीसरा कदम - डाक्यूमेंट्स सेक्शन खोजें: जैसे ही आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने ऐप का होमपेज खुल जाएगा। वहां आपको Issued Documents नाम का एक सेक्शन साफ-साफ नजर आएगा। आपको बस उसी पर क्लिक कर देना है।
- चौथा कदम - अपना बोर्ड (CBSE) चुनें: इस नए पेज पर आपको देश भर के अलग-अलग सरकारी विभागों और शिक्षा बोर्ड के नाम और लोगो दिखाई देंगे। आपको एजुकेशन या बोर्ड वाले सेक्शन में थोड़ा नीचे जाना है और वहां से Central Board of Secondary Education CBSE को चुनना है।
- पांचवां कदम - सही लिंक पर क्लिक करें: सीबीएसई सेक्शन में जाने के बाद आपके सामने कई सारे सर्टिफिकेट्स के विकल्प होंगे। आपको Class 10 Marksheet/Passing Certificate 2026 वाले लिंक की पहचान करनी है और उस पर क्लिक करना है।
- छठा कदम - अपनी जरूरी डिटेल्स भरें: इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। यहां आपसे आपकी परीक्षा से जुड़ी कुछ अहम जानकारी मांगी जाएगी। अपना सही रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी ध्यान से भरें। ये तीनों चीजें आपके एडमिट कार्ड पर साफ अक्षरों में लिखी होती हैं।
- आखिरी कदम - मार्कशीट देखें और डाउनलोड करें: सारी जानकारी बिल्कुल सही-सही भरने के बाद जैसे ही आप नीचे दिए गए Submit बटन को दबाएंगे, बस कुछ ही सेकंड की लोडिंग के बाद आपकी चमचमाती डिजिटल मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य में किसी भी कॉलेज एडमिशन या फॉर्म के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
शानदार रहा पासिंग प्रतिशत
रिजल्ट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगर हम मुख्य बोर्ड परीक्षा और इस नई दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों को एक साथ मिला दें, तो इस साल दसवीं कक्षा का कुल पास प्रतिशत छलांग मारकर 96.78% तक पहुंच गया है। यानी करीब 97 फीसदी बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा में कामयाब हुए हैं। यह कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। यह जबरदस्त सफलता इस बात की गवाही दे रही है कि बच्चों ने इस नए सिस्टम को न सिर्फ खुले दिल से अपनाया, बल्कि सही दिशा में मेहनत करके इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। पूरे शिक्षा विभाग के लिए भी ये एक बड़ी राहत की बात है कि उनका यह बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव एकदम सही ट्रैक पर काम कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव