CBSE Class 10 Result 2026 Out, Direct Link: सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी, 96.78% बच्चे पास
सीबीएसई 10वीं दूसरे बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी हो गए हैं। छात्र तुरंत डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना स्कोर और डिजिटल मार्कशीट चेक कर सकते हैं।
CBSE Class 10 Result 2026 Out, Direct Link: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आखिरकार कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में पहली बार छात्रों को उसी साल अपने नंबर सुधारने का एक शानदार मौका मिला था। जो भी छात्र इस सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे वे बिना किसी परेशानी के सीधे डिजिलॉकर (DigiLocker) रिजल्ट्स पोर्टल पर जाकर अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के नए नियमों के तहत, सीबीएसई ने पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षा का सिस्टम लागू किया था। पहले क्या होता था कि छात्रों को साल में बस एक ही बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलता था।
शानदार रहा पास प्रतिशत का रिकॉर्ड
नतीजों के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, तो बोर्ड ने काफी खुशी देने वाली खबर साझा की है। सीबीएसई के मुताबिक, मुख्य बोर्ड परीक्षा और इस दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, तो इस साल 10वीं का कुल पास प्रतिशत 96.78% तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि छात्रों ने इस नए सिस्टम का जमकर और सही दिशा में इस्तेमाल किया है। लगभग 97 फीसदी बच्चों का पास होना, पूरे शिक्षा विभाग, शिक्षकों और माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत की बात है।
सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट कैसे देखें?
डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्कूलों के बाहर लंबी लाइनों में लगने या स्कूल के नोटिस बोर्ड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डिजिलॉकर आज के समय में हर छात्र के लिए एक बेहद जरूरी और सुरक्षित टूल बन गया है, जिसमें रखे गए सभी डाक्यूमेंट्स मूल दस्तावेजों की तरह ही मान्य होते हैं। आप घर बैठे बस कुछ ही मिनटों में अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर डिजिलॉकर (DigiLocker) की ऑफिशियल वेबसाइट www.digilocker.gov.in खोलें। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इसका मोबाइल ऐप भी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं।
- ऐप या वेबसाइट खुलने के बाद, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर की मदद से लॉगिन करें। अगर आप पहली बार डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले साइन अप करके अपना नया अकाउंट बनाना होगा।
- सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आपको होमपेज पर Issued Documents का एक सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
- वहां आपको अलग-अलग सरकारी विभागों और बोर्ड के नाम दिखेंगे, आपको एजुकेशन या बोर्ड सेक्शन में जाकर CBSE को चुनना है।
- इसके बाद Class 10 Marksheet/Passing Certificate 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी कुछ जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी। अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी (जो आपके प्रवेश पत्र पर लिखी होगी) बिल्कुल सही-सही भरें।
- सारी जानकारी भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट (Submit) बटन दबाएंगे, आपकी डिजिटल मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
कैसे मिलेगा फाइनल रिजल्ट?
अब सबसे बड़ा सवाल जो ज्यादातर छात्रों और पेरेंट्स के मन में घूम रहा है, वो यह है कि फाइनल मार्कशीट में कौन से नंबर जुड़ेंगे? क्या होगा अगर दूसरी परीक्षा में पहले से भी कम नंबर आ गए? तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने यह बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि फाइनल रिजल्ट किस तरह तैयार किया जाएगा। जिन भी छात्रों ने दोनों परीक्षाएं (पहली और दूसरी) दी हैं, उनके दोनों रिजल्ट्स को आमने-सामने रखकर देखा जाएगा। जिस भी परीक्षा में छात्र के मार्क्स ज्यादा होंगे, उसी को अंतिम मार्कशीट में जगह मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो, बोर्ड ने 'बेस्ट ऑफ टू' का फॉर्मूला अपनाया है। इससे छात्रों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का पूरा फायदा मिलेगा। अगर दूसरी बार में नंबर कम भी आए हैं, तो भी पहली परीक्षा के ज्यादा नंबर ही फाइनल माने जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव