CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 कब तक cbse.gov.in पर आ सकते हैं? क्या कहते हैं बीते सालों के ट्रेंड
CBSE Class 10 Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जल्द ही cbse.gov.in पर जारी होने वाले हैं। छात्र यहां पिछले 5 सालों के ट्रेंड्स, रिजल्ट चेक करने का तरीका और डिजिलॉकर से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
CBSE Class 10 Result 2026: परीक्षा खत्म होने के बाद जो सबसे मुश्किल और बेचैनी भरा वक्त होता है, वो है नतीजों का इंतजार। इन दिनों सीबीएसई (CBSE) के छात्रों के बीच भी कुछ ऐसा ही माहौल है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर सीबीएसई 10वीं के नतीजे (CBSE Class 10 Result 2026) कब घोषित होंगे? छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता की भी धड़कनें तेज हैं और सभी टकटकी लगाए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट की ओर देख रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 2026 के 10वीं कक्षा के नतीजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी करने की तैयारी में है। हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी तय तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले कुछ सालों के रुझानों को करीब से देखें तो नतीजे मई 2026 के मध्य (Mid May) तक घोषित होने की पूरी संभावना है।
इस बार छात्रों की बेकरारी की एक और बड़ी वजह भी है। दरअसल, सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं (Second Board Examinations) भी मई 2026 में ही शुरू होने वाली हैं। इस नए सिस्टम के तहत बच्चों को अपने स्कोर को सुधारने का एक और मौका मिल रहा है। इसी वजह से यह उम्मीद काफी बढ़ गई है कि बोर्ड जल्द से जल्द पहले परीक्षा के परिणाम जारी कर देगा, ताकि छात्र अपने नतीजों का आकलन कर सकें और यह तय कर सकें कि उन्हें दूसरी परीक्षा के लिए किस तरह से अपनी तैयारी की रणनीति बनानी है।
पिछले 5 सालों का ट्रेंड क्या कहता है?
अगर आपको यह समझना है कि नतीजे कब आ सकते हैं, तो पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालना सबसे बेहतर तरीका है। इससे एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है:
- 2025: 13 मई, 2025
- 2024: 13 मई, 2024
- 2023: 12 मई, 2023
- 2022: 22 जुलाई, 2022
- 2021: 3 अगस्त, 2021
इस डेटा को देखने से पता चलता है कि 2021 और 2022 में कोरोना महामारी (COVID 19) की वजह से पढ़ाई और परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था, जिसके चलते नतीजों में काफी देरी हुई थी। लेकिन 2023 से लेकर 2025 तक, सीबीएसई पूरी तरह से अपने पुराने और नियमित शेड्यूल पर लौट आया है। इन तीनों सालों में नतीजे 12 या 13 मई को जारी किए गए हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि इस साल भी नतीजे 10 से 15 मई के बीच किसी भी दिन आ सकते हैं।
नतीजे चेक करने के लिए किन चीजों की होगी जरूरत?
रिजल्ट के दिन अक्सर घबराहट में बच्चे अपनी जरूरी चीजें भूल जाते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपना एडमिट कार्ड अभी से सुरक्षित जगह पर रख लें। नतीजे चेक करने के लिए आपको स्क्रीन पर इन अहम जानकारियों को दर्ज करना होगा:
आपका रोल नंबर
आपके स्कूल का नंबर
आपकी जन्म तिथि
एडमिट कार्ड आईडी
कहां और कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट?
नतीजे जारी होने के दिन अक्सर लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर आते हैं, जिससे सर्वर क्रैश होने की दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड कई विकल्प देता है। छात्र अपना स्कोरकार्ड इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेंगे:
1. cbse.gov.in
2. results.cbse.nic.in
3. डिजिलॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म
वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in खोलें।
2. होमपेज पर आपको “CBSE Class 10 Result 2026” का एक सीधा लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड आईडी बिल्कुल सही सही भरें।
4. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका शानदार रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे ध्यान से देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करके इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
डिजिलॉकर (DigiLocker) से डिजिटल मार्कशीट कैसे पाएं?
आजकल डिजिटल इंडिया के दौर में आपको अपनी हार्ड कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिलॉकर के जरिए अपनी असली डिजिटल मार्कशीट तुरंत पा सकते हैं:
1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें।
2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं।
4. वहां आपको 'Central Board of Secondary Education (CBSE)' का विकल्प चुनना होगा।
5. इसके बाद 'Class 10 Marksheet 2026' पर क्लिक करें।
6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें।
7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव