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CBSE Class 10 Result 2026: मिडिल ईस्ट के CBSE स्कूलों के लिए रिजल्ट स्कीम जारी, परीक्षाओं के आधार पर तय होंगे अंक

Mar 19, 2026 11:20 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 10 Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मिडिल ईस्ट देशों, जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर और कुवैत में स्थित अपने संबद्ध स्कूलों के लिए एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा की है।

CBSE Class 10 Result 2026: मिडिल ईस्ट के CBSE स्कूलों के लिए रिजल्ट स्कीम जारी, परीक्षाओं के आधार पर तय होंगे अंक

CBSE Class 10 Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मिडिल ईस्ट देशों, जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर और कुवैत में स्थित अपने संबद्ध स्कूलों के लिए एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा की है। यह कदम उन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों या स्थानीय छुट्टियों के कारण कुछ विषयों की परीक्षाएं प्रभावित हुई थीं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सीबाएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट तैयार करने का आधार इस बात पर निर्भर करेगा कि एक छात्र ने कुल कितनी परीक्षाओं में भाग लिया है। यह स्कीम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो।

असेसमेंट का गणित: कैसे तैयार होगा सीबाएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

CBSE द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, मूल्यांकन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है:

तीन से अधिक विषयों की परीक्षा देने वाले छात्र: यदि किसी छात्र ने तीन से अधिक विषयों की बोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक दी है, तो उसके बेस्ट तीन प्रदर्शन वाले विषयों के अंकों का औसत निकाला जाएगा। इसी औसत अंक को उन विषयों के लिए दिया जाएगा जिनकी परीक्षा छात्र नहीं दे पाया था।

केवल तीन विषयों की परीक्षा देने वाले छात्र: यदि किसी छात्र ने केवल तीन विषयों की परीक्षा दी है, तो उसके बेस्ट दो विषयों के अंकों का औसत निकाला जाएगा। यह औसत उन शेष विषयों के लिए आवंटित किया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं।

एक या दो विषयों की परीक्षा देने वाले छात्र: बहुत कम संख्या में ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जो केवल एक या दो विषयों की परीक्षा दे पाए हों। ऐसे मामलों में, बोर्ड उनके इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंकों को आधार बनाएगा।

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मिडिल ईस्ट के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान

मिडिल ईस्ट में चलने वाले सीबीएसई स्कूल भारत के बाहर सबसे बड़े नेटवर्क में से एक हैं। यहां अक्सर रमजांन की छुट्टियों या स्थानीय प्रशासनिक कारणों से परीक्षा केंद्रों के समय में बदलाव होता रहा है। बोर्ड ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों के इंटरनल मार्क्स को समय पर पोर्टल पर अपलोड करें।

बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई छात्र अपने औसत अंकों से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे भविष्य में स्थिति सामान्य होने पर 'इम्प्रूवमेंट परीक्षा' देने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, यह विकल्प वैकल्पिक होगा और छात्र का पिछला रिजल्ट तब तक मान्य रहेगा।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ही भरोसा करें।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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