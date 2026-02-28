2 मार्च को CBSE कक्षा 10 हिंदी परीक्षा, आखिरी समय की ये सही रणनीति दिलाएगी ज्यादा नंबर
सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी परीक्षा 2 मार्च 2026 को होगी। जानिए आखिरी समय में क्या पढ़ें, कैसे लिखें और किन बातों का रखें ध्यान ताकि परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकें।
कक्षा 10 के छात्रों के लिए हिंदी की बोर्ड परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यह केवल भाषा का नहीं बल्कि समझ, अभिव्यक्ति और लेखन क्षमता की भी परीक्षा लेती है। सीबीएसई ने कक्षा 10 हिंदी की परीक्षा 2 मार्च 2026, सोमवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। यह परीक्षा व्याकरण, गद्य, पद्य, अपठित बोध और लेखन कौशल जैसे कई हिस्सों में छात्रों की तैयारी को परखती है। ऐसे में आखिरी दिनों की तैयारी बेहद सोच-समझकर करनी जरूरी है ताकि मेहनत का पूरा परिणाम मिल सके।
अपठित गद्यांश को कैसे हल करें
अक्सर छात्र अपठित गद्यांश देखकर घबरा जाते हैं, जबकि यह सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला भाग होता है। पहले पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ें और उसका मुख्य भाव समझें। उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। उत्तर देते समय केवल वही लिखें जो पूछा गया है। विशेष रूप से कारण और परिणाम वाले प्रश्नों में अपने शब्दों में स्पष्ट जवाब देना जरूरी होता है।
रटने की नहीं, समझने की जरूरत
हिंदी की तैयारी में सबसे बड़ी गलती केवल याद करने की होती है। ‘समास’, वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां जैसे विषयों को समझकर पढ़ें। जब छात्र इनकी मूल भावना समझ लेते हैं, तो परीक्षा में उत्तर आसानी से याद आ जाते हैं और गलतियां कम होती हैं।
समय प्रबंधन ही असली ताकत
परीक्षा में अच्छा लिखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है समय का सही उपयोग करना। प्रश्नपत्र मिलने के बाद पहले उसे पूरा पढ़ लें। जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आते हों, उन्हें पहले हल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और समय का दबाव कम महसूस होता है। हर सेक्शन के लिए पहले से समय तय करना भी मददगार रहता है ताकि कोई प्रश्न छूट न जाए।
उत्तर लिखने के बाद जरूर करें जांच
अक्सर छात्र पेपर पूरा होते ही कॉपी जमा कर देते हैं, जबकि अंतिम पांच से सात मिनट उत्तरों को जांचने के लिए रखने चाहिए। इस दौरान वर्तनी, व्याकरण और अधूरे उत्तरों को देख लें। साफ और व्यवस्थित उत्तर परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और अंक बढ़ाते हैं।
तनाव से दूर रहना भी तैयारी का हिस्सा
परीक्षा के समय घबराहट होना सामान्य है, लेकिन ज्यादा चिंता प्रदर्शन को प्रभावित करती है। नए टॉपिक आखिरी समय में शुरू करने से बचें। पर्याप्त नींद लें, हल्का भोजन करें और शांत मन से पढ़ाई करें। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठना ही आधी सफलता माना जाता है।
गद्य भाग में किन बातों पर ध्यान दें
गद्य पाठों से जुड़े प्रश्नों में कहानी की घटनाएं, पात्र और उनके संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। पाठ की मुख्य पंक्तियां और संदेश समझ लें। इससे व्याख्यात्मक और लघु उत्तरीय प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं।
पद्य भाग की तैयारी कैसे करें
कविताओं में केवल अर्थ याद करना पर्याप्त नहीं होता। कविता का केंद्रीय भाव, कवि की सोच और प्रमुख पंक्तियों का संदर्भ समझना जरूरी है। व्याख्या लिखते समय प्रसंग का उल्लेख करें और उत्तर को संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रखें।
औपचारिक लेखन में फॉर्मेट सबसे जरूरी
सूचना लेखन, पत्र लेखन और ईमेल लेखन में सही प्रारूप का पालन करना अनिवार्य होता है। शिकायत पत्र, आवेदन और संपादकीय पत्र जैसे विषय अक्सर पूछे जाते हैं। इनके फॉर्मेट का अभ्यास पहले से कर लेना चाहिए ताकि परीक्षा में समय बर्बाद न हो।
व्याकरण सेक्शन को हल्के में न लें
समास, वाक्य परिवर्तन, अलंकार और वाक्य भेद व्याकरण के मुख्य भाग हैं। इनके छोटे नोट्स बनाकर बार-बार दोहराना बेहतर रहता है। भाषा की शुद्धता पर ध्यान देने से यहां पूरे अंक मिल सकते हैं।
पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र क्यों जरूरी हैं
पुराने प्रश्नपत्र हल करने से छात्रों को प्रश्नों के पैटर्न का अंदाजा मिलता है। कौन से टॉपिक बार-बार पूछे जाते हैं, कितना लिखना होता है और उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए, यह सब अभ्यास से समझ आता है। गौरतलब है कि हिंदी में अच्छे अंक केवल ज्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने, समझने और समय का संतुलन बनाए रखने से मिलते हैं। आखिरी समय की रणनीति यदि सही हो, तो परीक्षा आसान लगने लगती है और छात्र आत्मविश्वास के साथ बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव