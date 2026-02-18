CBSE 10th English Exam 2026: 10वीं अंग्रेजी पेपर की टेंशन खत्म! लास्ट मिनट में ऐसे करें तैयारी, डाउनलोड करें सैंपल पेपर
CBSE Class 10 English Exam 2026: छात्रों के लिए अंग्रेजी का पेपर एक ऐसा विषय है, जो न केवल स्कोरिंग होता है बल्कि कुल प्रतिशत सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। सही रणनीति और सटीक तैयारी के साथ इस पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है।
CBSE Class 10 English Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अपने चरम पर हैं। छात्रों के लिए अंग्रेजी का पेपर एक ऐसा विषय है, जो न केवल स्कोरिंग होता है बल्कि कुल प्रतिशत सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। परीक्षा की घड़ी नजदीक आते ही छात्रों में स्ट्रेस बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सही रणनीति और सटीक तैयारी के साथ इस पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है।
अंग्रेजी पेपर का पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट
विशेषज्ञों के अनुसार, सीबीएसई 10वीं अंग्रेजी का पेपर मुख्य रूप से तीन सेक्शन में विभाजित होता है: रीडिंग, राइटिंग एवं ग्रामर और लिटरेचर।
परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर छात्र 'रीडिंग सेक्शन' के लंबे गद्यांशों (Passages) में अधिक समय लगा देते हैं, जिससे अंत में 'लिटरेचर' के प्रश्नों के लिए कम समय बचता है। सलाह दी जाती है कि गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्नों को एक बार देख लें, ताकि पढ़ते समय उत्तर जल्दी मिल सकें।
स्कोर सुधारने के लिए रामबाण टिप्स
सैंपल पेपर का अभ्यास: बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जारी किए हैं। अंतिम समय में इनका अभ्यास करने से परीक्षा के पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार का स्पष्ट अंदाजा लग जाता है।
लेखन शैली पर ध्यान: 'राइटिंग सेक्शन' में लेटरऔर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते समय उनके सही फॉर्मेट का पालन करें। साफ-सुथरी लिखावट और व्याकरण संबंधी शुद्धता परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डालती है।
कविताओं के केंद्रीय विचार : लिटरेचर सेक्शन के लिए अध्यायों के सारांश और कविताओं के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह समझ लें। कवियों और लेखकों के नाम याद रखना उत्तरों को और अधिक प्रभावशाली बनाता है।
ग्रामर के नियम: टेंस, डिटरमिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच जैसे विषयों के नियमों को एक बार फिर से दोहरा लें। यहां आप पूरे अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं।
बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और एडमिट कार्ड साथ ले जाने की सख्त हिदायत दी है। परीक्षा हॉल में शांत मन से प्रश्न पत्र को पढ़ें और पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनमें आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अनावश्यक रूप से लंबे उत्तर लिखने से समय की बर्बादी होती है।
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और इस साल के सैंपल पेपर डाउनलोड कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। याद रखें, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स