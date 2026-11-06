CBSE 10वीं परीक्षा 2027 की डेट शीट, 16 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा; डाउनलोड करें PDF
cbse class 10 date sheet 2027 : सीबीएसई ने 10वीं डेट शीट 2027 जारी कर दी। परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होगी। जानिए विषयवार तारीखें और पीडीएफ डाउनलोड का तरीका।
cbse class 10 date sheet 2027 : बोर्ड परीक्षा का इंतजार अब खत्म हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 6 नवंबर को कक्षा 10 और 12 की डेट शीट जारी कर दी। पहला पेपर 16 फरवरी 2027 को होगा। यानी तैयारी के लिए अब बस 101 दिन बचे हैं। दसवीं की परीक्षा पेंटिंग के पेपर से शुरू होगी। अगले ही दिन 17 फरवरी को गणित का पेपर है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों गणित एक ही दिन होंगे। समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। विज्ञान का पेपर 22 फरवरी को होगा। अंग्रेजी 26 फरवरी को है। हिंदी कोर्स ए और बी की परीक्षा 3 मार्च को होगी। सामाजिक विज्ञान का पेपर 8 मार्च को रखा गया है। परीक्षाएं 9 मार्च तक चलेंगी।
हर पेपर सुबह 10:30 बजे
बोर्ड ने साफ किया है कि सभी परीक्षाएं भारतीय समय के हिसाब से सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। पेपर कितने घंटे का होगा यह विषय पर निर्भर करेगा। पेंटिंग और कंप्यूटर जैसे विषयों के पेपर दो घंटे के हैं। गणित विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के लिए तीन घंटे मिलेंगे। इस बार दसवीं में 83 विषयों की परीक्षा होगी। बारहवीं में विषयों की गिनती 121 है। दसवीं के लिए 26.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बारहवीं के लिए यह संख्या 19.8 लाख से ऊपर है।
40 हजार से ज्यादा कॉम्बिनेशन का ध्यान
डेट शीट बनाना आसान काम नहीं था। बोर्ड के मुताबिक 40 हजार से ज्यादा विषय संयोजनों को ध्यान में रखा गया। मकसद यह था कि एक ही बच्चे के दो विषयों का पेपर एक दिन न पड़े। जो विषय अक्सर साथ चुने जाते हैं उनके बीच पर्याप्त गैप भी दिया गया है।
बारहवीं के बच्चों के लिए एक और बात का ख्याल रखा गया। बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तारीखें देखकर ही कार्यक्रम तय हुआ। हर परीक्षा केंद्र पर रोज कितने बच्चे बैठेंगे इसका भी हिसाब लगाया गया। कॉपियों की जांच के दौरान शिक्षकों को ज्यादा दिन स्कूल से बाहर न रहना पड़े इसका भी ध्यान रखा गया है।
यहां देखें CBSE 10वीं परीक्षा 2027 की डेट शीट
बाकी विषयों की तारीखें
वोकेशनल और स्किल विषयों के पेपर अलग दिनों में हैं। 18 फरवरी को ऑटोमोटिव और डेटा साइंस जैसे विषय होंगे। 25 फरवरी को रिटेल और हेल्थ केयर समेत कई विषयों की परीक्षा है। क्षेत्रीय भाषाओं के पेपर 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच होंगे। 6 मार्च को फ्रेंच का पेपर है। आखिरी दिन 9 मार्च को जर्मन और स्पेनिश समेत कई विदेशी भाषाओं की परीक्षा होगी। अपने विषय का कोड और तारीख आधिकारिक पीडीएफ में जरूर मिला लें। एक ही दिन कई विषय होने पर समय भी वहीं देखें।
ऐसे डाउनलोड करें डेट शीट
सबसे पहले cbse.gov.in पर जाएं। फिर ताजा नोटिफिकेशन वाले हिस्से को खोलें। वहां कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट वाला नोटिस मिलेगा। उस पर क्लिक करके पीडीएफ खोलें और अपनी कक्षा का टाइम टेबल देखें। इसे सेव कर लें और प्रिंट भी निकाल लें।
अब क्या करें बच्चे
बोर्ड की सलाह साफ है। पहले रिवीजन का टाइम टेबल बनाएं। जो पेपर पहले हैं उन्हें ज्यादा वक्त दें। बचा हुआ सिलेबस जल्द निपटाएं। फिर सैंपल पेपर हल करके पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझें। छोटे नोट्स बनाएं और फॉर्मूले रोज दोहराएं। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की सूचनाओं पर भी नजर रखें। एग्जाम सेंटर के अंदर फोन या कोई भी संचार उपकरण ले जाना मना है। एडमिट कार्ड पर लिखे निर्देश ध्यान से पढ़ें। बोर्ड के सभी नियमों का पालन जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव