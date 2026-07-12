cbse.gov.in पर जारी होगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, जानें कितने नंबर आने पर होंगे पास

उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। इस बार 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा में शामिल लाखों छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। इस बार 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, DigiLocker, UMANG ऐप और SMS के माध्यम से भी अपना स्कोर देख सकेंगे।

क्या है CBSE का नया दो-बोर्ड परीक्षा सिस्टम? CBSE ने इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 के लिए दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसके तहत छात्रों को एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर मिलता है। यह व्यवस्था खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो पहली बोर्ड परीक्षा में अपनी उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं ला सके। ऐसे छात्र दूसरी परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन का मौका पा सकते हैं।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं? CBSE 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कुल मिलाकर भी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। यदि कोई छात्र बहुत कम अंकों से पास होने से चूक जाता है, तो CBSE अपने नियमों के अनुसार ग्रेस मार्क्स देने पर विचार कर सकता है। हालांकि, ग्रेस मार्क्स देने का फैसला पूरी तरह बोर्ड के निर्धारित नियमों और मानदंडों के अनुसार ही लिया जाएगा।

ऐसे चेक करें CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 1. आधिकारिक CBSE रिजल्ट वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

2. CBSE Class 10 Second Board Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

6. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।