CBSE 10th Exam 2026: 25 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने को, जानिए कब आएंगे नतीजे
सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे मई के मध्य में आने की उम्मीद है। 25 लाख छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जानिए चेक करने के तरीके और नए नियम।
इम्तिहान का मौसम खत्म होते ही जिस चीज की सबसे ज्यादा बेकरारी होती है, वो है नतीजों का इंतजार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए किताबों से सिर उठाने और राहत की सांस लेने का वक़्त आ गया है। 17 फरवरी को गणित के पेपर से शुरू हुआ यह लंबा सफर 10 मार्च को फ्रेंच के पेपर के साथ अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। इस साल देश भर के करीब 25 लाख होनहारों ने बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया है, जिनमें 14 लाख लड़के और 10.9 लाख लड़कियां शामिल हैं। अब जब इम्तिहान मुकम्मल हो चुके हैं, तो तलबा (छात्रों), उनके वालिदैन (अभिभावकों) और उस्तादों (शिक्षकों) की नज़रें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर मेहनत का यह फल यानी 10वीं का रिजल्ट कब सामने आएगा।
कब तक आ सकते हैं सीबीएसई 10वीं के नतीजे?
फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से नतीजों की कोई आधिकारिक तारीख (Official Date) का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और बोर्ड की काम करने की रफ़्तार पर ग़ौर करें, तो नतीजे अमूमन मई के मध्य तक जारी कर दिए जाते हैं।
आंकड़ों पर नज़र डालें तो साल 2025 और 2024 दोनों ही सालों में बोर्ड ने 13 मई को 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित किए थे। वहीं, 2023 में यह रिजल्ट 12 मई को आ गया था। इसी पैटर्न को देखते हुए शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि इस बार भी 2026 के नतीजे मिड-मई (मई के दूसरे हफ्ते के आस-पास) में जारी होने की पूरी उम्मीद है।
पिछले सालों का पासिंग परसेंटेज (एक नजर में)
सीबीएसई का रिकॉर्ड हमेशा से शानदार रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों के 10वीं के पासिंग प्रतिशत को देखें:
2024: 93.60%
2023: 93.12%
2022: 94.40%
2021: 99.04% (कोविड के दौरान)
2020: 91.46%
इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि हर साल 90 फीसदी से ज़्यादा बच्चे कामयाबी का परचम लहराते हैं।
रिजल्ट आने पर कहां और कैसे करें चेक?
जैसे ही बोर्ड की तरफ से नतीजों की घोषणा होगी, छात्रों के पास अपना रिजल्ट देखने के कई सहूलियत भरे विकल्प होंगे। ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) दर्ज करनी होगी।
आप इन आधिकारिक वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
cbse.gov.in
results.nic.in
results.digilocker.gov.in
umang.gov.in
मोबाइल ऐप्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की सहूलियत
आज के डिजिटल दौर में आपको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई ने 'परिणाम मंजूषा' (Parinam Manjusha) नाम की एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई है जो सीधे DigiLocker से जुड़ी हुई है।
आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डिजिलॉकर या UMANG ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट घोषित होने के कुछ ही देर बाद, आपकी डिजिटल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिलॉकर (cbse.digitallocker.gov.in) पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो जाएंगे।
बिना इंटरनेट के कैसे देखें रिजल्ट? (SMS और फोन सेवा)
अगर उस दिन वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर डाउन हो जाए या आपके पास इंटरनेट न हो, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने ऑफलाइन तरीके भी मुहैया कराए हैं:
SMS के ज़रिए: अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें `cbse10 <अपना रोल नंबर> <स्कूल नंबर> <सेंटर नंबर>` और इसे 7738299899 पर भेज दें। आपका रिजल्ट तुरंत मैसेज के रूप में आ जाएगा।
IVRS (कॉल) के ज़रिए: दिल्ली के छात्र 24300699 पर और देश के बाकी हिस्सों के छात्र 011-24300699 पर कॉल करके अपना नतीजा जान सकते हैं।
सीबीएसई 2026: 10वीं के छात्रों के लिए नए और बेहद जरूरी नियम
इस साल से सीबीएसई ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम के स्ट्रक्चर में कुछ कड़े और स्पष्ट नियम लागू किए हैं, जिन्हें हर छात्र और अभिभावक को जानना चाहिए:
1. पहला एग्जाम अनिवार्य: सभी छात्रों के लिए पहले मुख्य बोर्ड इम्तिहान में बैठना पूरी तरह से लाजमी (Mandatory) है।
2. नंबर सुधारने का मौका (Improvement): जो छात्र पास हो गए हैं, लेकिन अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, वे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और भाषाओं सहित अधिकतम तीन विषयों में अपने नंबर सुधारने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं।
3. एसेंशियल रिपीट (Essential Repeat): अगर कोई छात्र पहले इम्तिहान में तीन या उससे ज़्यादा विषयों में फेल हो जाता है, तो उसे 'एसेंशियल रिपीट' कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वह उस साल दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएगा और उसे अगले साल ही मुख्य परीक्षा में बैठना होगा।
4. कंपार्टमेंट के नियम: जिन छात्रों की 1 या 2 विषयों में 'कंपार्टमेंट' आती है, वे रिजल्ट के बाद होने वाली दूसरी परीक्षा (कंपार्टमेंट एग्जाम) में बैठ सकेंगे।
5. अतिरिक्त विषय पर रोक: 10वीं पास करने के बाद अब छात्र किसी भी अलग से (Stand-alone) अतिरिक्त विषय की परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव