CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीख में फेरबदल, यहां देखें नया शेड्यूल

CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करते हुए 3 मार्च के पेपर स्थगित कर दिए हैं। 10वीं के पेपर अब 11 मार्च और 12वीं के 10 अप्रैल को होंगे।

Dec 30, 2025 07:19 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
CBSE Board Exam 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने साल 2026 में होने वाली अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में एक अहम फेरबदल किया है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 3 मार्च 2026 को होने वाले कुछ इम्तिहान अब किसी और दिन आयोजित किए जाएंगे। यह फैसला प्रशासनिक समीक्षा (Administrative Review) के बाद लिया गया है ताकि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ 3 मार्च के पेपर ही आगे बढ़ाए गए हैं, जबकि बाकी पूरा टाइमटेबल पहले की तरह ही रहेगा।

किन विषयों की बदली तारीख?

CBSE द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार, 10वीं क्लास के जो पेपर 3 मार्च को होने वाले थे, अब वे 11 मार्च 2026 को आयोजित किए जाएंगे। इनमें तिब्बती, जर्मन, नेशनल कैडेट कोर (NCC), भोटी, लिंबू, लेप्चा और कर्नाटक संगीत (वोकल) जैसे विषय शामिल हैं।

वहीं, अगर 12वीं क्लास की बात करें, तो 3 मार्च को होने वाला लीगल स्टडीज (Legal Studies) का पेपर अब सीधे 10 अप्रैल 2026 को होगा। बोर्ड ने इस लंबे अंतराल के पीछे किसी विशेष विषय का हवाला न देते हुए इसे पूरी तरह से प्रशासनिक फैसला बताया है। स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे फौरन इसकी जानकारी छात्रों और उनके माता-पिता तक पहुँचाएं ताकि ऐन वक्त पर किसी भी तरह की गफलत न हो।

तैयारी और पारदर्शिता पर बोर्ड का जोर

CBSE अपनी सख्त निगरानी और रेगुलेटेड प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता है। बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में बदलाव बहुत ही कम मामलों में किया जाता है और यह तभी होता है जब प्रशासनिक स्तर पर इसकी सख्त जरूरत महसूस हो। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर यकीन करने के बजाय सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लेटेस्ट नोटिस चेक करें।

CBSE Board Exam 2026: यहां देखें सीबीएसई का नोटिस

2026 से 'दो बार बोर्ड परीक्षा' का नया दौर

सर्च रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 सीबीएसई के लिए ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत 10वीं क्लास के लिए दो बार परीक्षा (Phase 1 और Phase 2) की नीति लागू करने जा रहा है।

Phase 1: मुख्य परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चलेंगी।

Phase 2: यह वैकल्पिक परीक्षा होगी जो मई 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और उन्हें अपने स्कोर सुधारने का एक और मौका देना है।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations) डॉ. संयम भारद्वाज ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे संशोधित शेड्यूल की जानकारी तुरंत छात्रों और अभिभावकों के साथ साझा करें। साथ ही, यह भी बताया गया है कि जब एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो उनमें ये संशोधित तारीखें ही छपी होंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए समय-समय पर cbse.gov.in चेक करते रहें।

