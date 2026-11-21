CBSE 10वीं 12वीं की कॉपियां जांचने के तरीके में बदलाव, रटकर लिखने से नहीं चलेगा काम, सर्कुलर जारी
CBSE के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में केवल किताबी ज्ञान को रटकर उत्तर लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि छात्रों की तार्किक सोच और ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को अधिक महत्व दिया जाएगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में केवल किताबी ज्ञान को रटकर उत्तर लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि छात्रों की विषयगत समझ, तार्किक सोच और ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को अधिक महत्व दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी एक ताजा परिपत्र (सर्कुलर) के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सार्थक बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों के वास्तविक सीखने की क्षमता का सही आकलन हो सके। मामले को लेकर सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर सुमंत कुमार ने बताया कि मूल्यांकन के तरीके को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप ढालने की तैयारी चल रही है। बोर्ड द्वारा जारी इस सर्कुलर में बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों के पैटर्न में किसी तत्काल बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।
सीबीएसई के राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा मंथन
सीबीएसई द्वारा जारी पत्र के अनुसार मूल्यांकन की इस नई नीति पर देशभर के स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षाविदों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके लिए 17 और 18 दिसंबर को जम्मू में 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन की थीम मूल्यांकन: वैश्विक रूप से उन्मुख, भविष्य के लिए तैयार शिक्षार्थियों का निर्माण रखा गया है। सम्मेलन में इस बात पर गहन चर्चा होगी कि अंकों के पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर छात्रों की सीखने की क्षमता, नवीन विचारों और व्यावहारिक ज्ञान का आकलन कैसे किया जाए। साथ ही, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने के तरीके बताए जाएंगे।
छात्रों की तैयारी पर क्या होगा असर
यदि सीबीएसई योग्यता-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को पूरी तरह लागू करता है, तो इससे छात्रों की पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। उन्हें रटे-रटाए जवाब लिखने के बजाय अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उदाहरण के लिए, विज्ञान विषय में अब किसी सिद्धांत की केवल परिभाषा याद कर लेना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दैनिक जीवन और व्यावहारिक दुनिया में उसके उपयोग को समझना भी अनिवार्य होगा। इसी तरह गणित में केवल सूत्र (फॉर्मूला) रटने से बात नहीं बनेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने की पहल
बोर्ड की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विषयों की गहरी समझ विकसित करना है, ताकि वे परीक्षा हॉल से बाहर भी अपने ज्ञान का उपयोग कर सकें। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उस मूल भावना के अनुरूप है, जो रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता विकसित करने पर जोर देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब छात्रों को केवल अभ्यास प्रश्नों को हल करने के बजाय अनुप्रयोग-आधारित (एप्लीकेशन-बेस्ड) सवालों पर काम करना होगा और सिद्धांतों को अपने शब्दों में समझाने की आदत डालनी होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी