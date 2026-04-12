CBSE 10th, 12th Results 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द, यहां कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड?
CBSE Result 2026 Date Time: सीबीएसई 10वीं (मैट्रिक) का परीक्षा परिणाम 14 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। वहीं, 12वीं (इंटरमीडिएट) के छात्रों को अपने परिणामों के लिए मई के पहले या दूसरे हफ्ते तक का इंतजार करना होगा।
CBSE Board 10th -12th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, सीबीएसई 10वीं (मैट्रिक) का परीक्षा परिणाम 14 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। वहीं, 12वीं (इंटरमीडिएट) के छात्रों को अपने परिणामों के लिए मई के पहले या दूसरे हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा की नहीं की गई है। इस साल बोर्ड ने न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी दिखाई है, बल्कि छात्रों के डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाए हैं।
10वीं का रिजल्ट पहले आने की बड़ी वजह
आमतौर पर सीबीएसई दोनों कक्षाओं के परिणाम साथ या एक-दो दिन के अंतराल पर जारी करता है, लेकिन इस बार 10वीं का रिजल्ट पहले आने की ठोस वजह है। बोर्ड के जिला समन्वयक प्रवेश कुमार ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं काफी समय पहले ही संपन्न हो चुकी थीं, जिसके कारण उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया है।
जल्द परिणाम जारी करने का एक मुख्य कारण सीबीएसई का नया परीक्षा पैटर्न भी है। इस साल से 10वीं के लिए साल में दो बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। पहले चरण के नतीजे आने के बाद, दूसरा चरण मई में प्रस्तावित है। ऐसे में छात्रों को अगले चरण की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसलिए बोर्ड अप्रैल के मध्य तक नतीजे घोषित करने की तैयारी में है।
12वीं के परिणामों में क्यों हो रही है देरी?
जहां 10वीं का काम लगभग पूरा हो चुका है, वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों को थोड़ा और धैर्य रखना होगा। वर्तमान में 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया अभी जारी है। विषयों की गहराई और अधिक संख्या के कारण इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। उम्मीद है कि मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक इंटर के नतीजे भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए जाएंगे।
डिजिलॉकर (DigiLocker) के नियमों में बड़ा बदलाव
परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही छात्रों के प्रमाण पत्र (मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट) सुरक्षित रहें, इसके लिए बोर्ड ने डिजिलॉकर के रखरखाव में बड़े बदलाव किए हैं। सीबीएसई ने सभी संबद्ध विद्यालयों को इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत, डिजिलॉकर के माध्यम से दस्तावेजों तक पहुंच को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी या डेटा चोरी की संभावना न रहे। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रों को उनके डिजिटल क्रेडेंशियल्स सुरक्षित रखने और समय पर एक्टिवेट करने में मदद करें।
रिजल्ट कहां और कैसे देखें?
परिणाम जारी होने पर छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे। इसके अलावा, डिजिलॉकर और उमंग (UMANG) ऐप पर भी नतीजे उपलब्ध रहेंगे। छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी तैयार रखने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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