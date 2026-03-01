Hindustan Hindi News
CBSE Board Exams Fake Notice: मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द होने की खबर फर्जी, बोर्ड ने छात्रों को किया आगाह

Mar 01, 2026 01:04 pm IST Prachi
CBSE Fake News Alert 2026: सीबीएसई बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) में परीक्षाओं के रद्द होने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और सभी परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।

CBSE Board Exams Fake Notice: सोशल मीडिया के दौर में फर्जी खबरों का जाल बहुत तेजी से फैलता है, और इस बार इसका शिकार बने हैं विदेश में पढ़ाई कर रहे सीबीएसई (cbse) के छात्र। पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट पर एक सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) में चल रही सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस खबर ने हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि यह खबर पूरी तरह से झूठी और आधारहीन है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षाओं के रद्द होने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और सभी परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।

क्या था वायरल फर्जी सर्कुलर?

वायरल हो रहे इस फर्जी पत्र में सीबीएसई के आधिकारिक लेटरहेड और जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि यह असली लगे। इसमें लिखा गया था कि 'वर्तमान परिस्थितियों' (ईरान-इजराइल युध्द) के कारण खाड़ी देशों (जैसे दुबई, शारजाह, कतर, आदि) के परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं स्थगित या रद्द की जा रही हैं। रविवार को जब यह खबर फैली, तो छात्र असमंजस में पड़ गए कि वे अगले दिन परीक्षा देने जाएं या नहीं।

सीबीएसई की आधिकारिक सफाई

बोर्ड के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "सीबीएसई के संज्ञान में आया है कि एक फर्जी सर्कुलर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने की बात कही गई है। हम सभी छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों को सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और भविष्य में भी तय डेटशीट के अनुसार ही होंगी।"

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अन-वेरिफाइड खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर दी गई जानकारी को ही सही मानें।

भ्रामक खबरों से कैसे बचें?

बोर्ड ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर छात्रों और अभिभावकों को इस अफवाह के प्रति सचेत करें। यदि किसी छात्र को परीक्षा से संबंधित कोई संदेह है, तो वे नीचे दिए कदम उठा सकते हैं:

सीधे अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।

सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के 'Latest @ CBSE' सेक्शन को चेक करें।

बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X/Twitter) को फॉलो करें।

परीक्षाएं जारी रहेंगी

मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ते हैं। बोर्ड ने दोहराया है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निष्पक्षता के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्र अपनी तैयारी पर ध्यान दें और किसी भी अफवाह के कारण अपनी पढ़ाई को प्रभावित न होने दें। बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि फर्जी खबरें फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

