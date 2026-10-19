सीबीएसई बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा में गलती पड़ेगी भारी, एलओसी सुधार के लगेंगे 1600 रुपये
सीबीएसई ने 2027 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों को छात्रों के नाम, जन्मतिथि और विषय कोड का बारीकी से वेरिफाई करने का निर्देश दिया है। गलती सुधारने के लिए 1,600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सत्र 2026-27 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने अपने सभी स्कूलों को सख्त आदेश दिया है कि वे एलओसी (LOC) में दर्ज छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी का शत-प्रतिशत डेटा वेरिफिकेशन पूरा करें। सीबीएसई का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र के एडमिट कार्ड, मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट में नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि और विषयों का चयन जैसी कोई गड़बड़ी न रह जाए। बिना लेट फीस के ऑनलाइन LOC सबमिशन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
एलओसी में लिखी गलतियों को सुधारने के लिए 2 से 4 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। 2 नवंबर के बाद डिटेल्स में संशोधन का मौका मिलना मुश्किल होगा, और गलती सुधारने के लिए 1,600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। यह अतिरिक्त शुल्क मुख्य बोर्ड परीक्षा के पांच विषयों की कुल सामान्य फीस के बराबर है।
इन डिटेल्स का होगा बारीकी से मिलान
सीबीएसई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्र द्वारा दिए गए फॉर्म और स्कूल के एडमिशन रजिस्टर के डेटा का आमने-सामने मिलान करें।
छात्र, माता और पिता का नाम: स्पेलिंग की कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
जन्मतिथि: केवल 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड से सही मिलान जरूरी है।
विषय और विषय कोड: छात्र द्वारा चुने गए मुख्य और ऑप्शनल विषयों का सही कोड ही एलओसी फॉर्म में अपलोड होना चाहिए।
कैटेगरी व दिव्यांगता स्थिति: आरक्षित वर्ग या दिव्यांगजन (CwSN) श्रेणी के छात्रों की डिटेल्स को वेरिफाई करें ताकि परीक्षा के दौरान उन्हें निर्धारित छूट मिल सके।
अभिभावकों और छात्रों से सिग्नेचर करवाने का आदेश
सीबीएसई ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। डेटा सत्यापन के बाद, स्कूल एक प्रिंटआउट तैयार करेंगे जिस पर छात्र और उनके माता-पिता या अभिभावक के सिग्नेचर लिए जाएंगे। इन हस्ताक्षरों के माध्यम से अभिभावक इस बात की पुष्टि करेंगे कि फॉर्म में दर्ज सभी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं और इनमें भविष्य में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी।
लापरवाही बरतने पर स्कूलों को चेतावनी
बोर्ड ने साफ किया है कि यदि एलओसी फाइनल सबमिट होने के बाद किसी छात्र के डेटा में कोई गलती पाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। एक बार डेटा लॉक होने के बाद सीबीएसई बोर्ड स्तर पर संशोधन करना काफी कठिन प्रक्रिया होती है, जिससे छात्र को आगे चलकर उच्च शिक्षा या नौकरियों में असुविधा का सामना करना पड़ता है। विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन भुगतान 22 से 30 अक्टूबर तक और चालान के माध्यम से भुगतान 22 से 26 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में लेट फीस के साथ भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10वीं और 12वीं के सभी छात्र और उनके अभिभावक अपने-अपने स्कूलों के संपर्क में रहें और सीबीएसई एलओसी लिस्ट में अपनी सभी जानकारियों को ध्यान से री-चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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