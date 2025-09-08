cbse board exams 2026 private candidates application start date fee eligibility details CBSE Board Exams 2026: प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए कल से शुरू होगा आवेदन, जानें पूरी डिटेल, Career Hindi News - Hindustan
CBSE Board Exams 2026: प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए कल से शुरू होगा आवेदन, जानें पूरी डिटेल

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्राइवेट उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। आइए जानते हैं इसके लिए फीस, तारीखें और योग्यताएं क्या है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 06:18 PM
अगर आप सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) कल यानी 9 सितंबर 2025 से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

इन तारीखों का रखें ध्यान

सीबीएसई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। जो उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक और मौका होगा। वे 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 तक लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य शुल्क: 320 रुपये (ऑनलाइन पेमेंट के जरिए)
  • लेट फीस: तय शुल्क के अलावा 2000 रुपये अतिरिक्त

यानी अगर आप लेट फीस के साथ आवेदन करते हैं, तो कुल 2320 रुपये जमा करने होंगे।

किन उम्मीदवारों को मिलेगा मौका?

सीबीएसई ने साफ किया है कि सिर्फ कुछ विशेष श्रेणी के उम्मीदवार ही इस आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। इनमें शामिल हैं:

  • सेशन 2024-25 के वे छात्र जिन्हें 2025 की परीक्षा के नतीजों में ‘Essentially Repeat’ घोषित किया गया है।
  • सेशन 2024-25 के वे छात्र जो कंपार्टमेंट में हैं (मुख्य या सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 में)।
  • वे छात्र जिन्हें साल 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 की परीक्षाओं में फेल/Essential Repeat घोषित किया गया है।

वे पास-आउट उम्मीदवार जिन्होंने 2024-25 में परीक्षा पास की है लेकिन अब अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एक या एक से ज्यादा विषयों में फिर से शामिल होना चाहते हैं।

इस बार सीबीएसई बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को समय से पहले घोषित किया है ताकि प्राइवेट उम्मीदवार अपनी तैयारियों के साथ-साथ औपचारिकताओं को भी समय रहते पूरा कर सकें। ऐसे में अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं, तो 9 सितंबर से 30 सितंबर के बीच बिना देर किए आवेदन जरूर कर दें।

