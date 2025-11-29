Hindustan Hindi News
CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करिए मुट्ठी में, पेपर स्ट्रक्टर में नया क्या? यहां जानिए

CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करिए मुट्ठी में, पेपर स्ट्रक्टर में नया क्या? यहां जानिए

संक्षेप:

CBSE का 2026 पैटर्न छात्रों को रटने की बजाय समझ और कौशल की ओर ले जाने का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नया ढांचा बच्चों को असली जीवन की समस्या हल क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।

Sat, 29 Nov 2025 02:39 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
cbse board exams 2026: साल 2026 से होने वाले CBSE बोर्ड इम्तिहानों के मद्देनजर छात्रों में तैयारियों के लिए व्यस्तता देखी जा रही है। अब बच्चे सिर्फ रटकर पास नहीं होंगे, बल्कि समझ, तर्क, विश्लेषण और असली ज्ञान की परख होगी। यानी कॉपी खोलते ही यह महसूस होगा कि अब मार्क्स कॉन्सेप्ट की पकड़ और दिमाग की पकड़ दोनों पर मिलेंगे।

रटने वाली पढ़ाई को अलविदा, कॉन्सेप्ट पर होगा असली इम्तिहान

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रश्नपत्र पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव का मकसद छात्रों को रटने से निकालकर वास्तविक समझ और समस्या हल कौशल की ओर ले जाना है। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों में विषयों की गहरी समझ विकसित होगी, विश्लेषण करने की क्षमता मजबूत होगी और सीख लंबे समय तक याद रहेगी।

NEP 2020 के मुताबिक नया पैटर्न

सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप क्लास 10 और 12 के पेपर्स की संरचना दोबारा तय की है। 2026 से 50% सवाल होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे एमसीक्यू, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रश्न, डेटा इंटरप्रिटेशन और सिचुएशनल प्रॉब्लम्स 20% सवाल सेलेक्ट रिस्पॉन्स (एमसीक्यू) होंगे, जबकि 30% होंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, यानी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न शामिल रहेंगे। यह पहली बार होगा कि हर पेपर का आधा हिस्सा सीधे सीधे छात्रों की समझ, एप्लिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग की जांच करेगा।

क्लास 10 के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं

NEP 2020 की अनुशंसा के अनुसार 2026 से क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका लक्ष्य है कि बच्चों को सीखने के नतीजे दिखाने के ज़्यादा मौके मिलें और उन पर एक ही परीक्षा का दबाव न रहे। इन बदलावों के साथ CBSE आने वाले सालों में परीक्षा प्रणाली को ज्यादा व्यावहारिक, आधुनिक और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है।

Cbse Exam
