CBSE Board Exam 2026: बोर्ड एग्जाम में NCERT रटने की नहीं समझने की है जरूरत, जानें टॉपर्स का सीक्रेट

CBSE Board Exams 2026: Focus on NCERT Conceptual Clarity Over Rote Learning for CBSE Class 10, 12 Success
CBSE Board Exam 2026: क्या बोर्ड परीक्षाओं में केवल एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों की भाषा में उत्तर लिखना ही अच्छे अंक पाने का एकमात्र तरीका है? क्या यह व्यवस्था छात्रों में ‘रटने की आदत’ को बढ़ावा दे रही है? यहां जानिए।

Feb 12, 2026 04:31 pm IST Prachi
CBSE Board Exam 2026: जैसे-जैसे सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, छात्रों और शिक्षकों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या बोर्ड परीक्षाओं में केवल एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों की भाषा में उत्तर लिखना ही अच्छे अंक पाने का एकमात्र तरीका है? क्या यह व्यवस्था छात्रों में ‘रटने की आदत’ को बढ़ावा दे रही है?

हाल ही में शिक्षा विशेषज्ञों और अनुभवी शिक्षकों ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए हैं, जो कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

रटने बनाम समझने की जंग

अक्सर छात्रों को लगता है कि अगर उन्होंने बोर्ड एग्जाम आंसर कॉपी में NCERT की किताब की हुबहू 'किताबी भाषा' नहीं लिखी, तो उनके अंक काट लिए जाएंगे। इस डर की वजह से कई छात्र विषयों को समझने के बजाय उन्हें रटने में घंटों बिताते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सोच शिक्षा के मूल उद्देश्य को खत्म कर देती है।

सीबीएसई हमेशा यह कहता रहा है कि वह छात्रों की क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्ट क्लियैरिटी को महत्व देता है, लेकिन धरातल पर छात्र अभी भी किताबी परिभाषाओं पर ही निर्भर रहते हैं।

बोर्ड का क्या है रुख?

सीबीएसई के इवैल्यूएशन गाइडलाइंस के अनुसार, एग्जामिनर को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि छात्र ने अपनी भाषा में भी सही और सटीक उत्तर लिखा है, तो उसे पूरे अंक दिए जाएं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि छात्र ने विषय की कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं।

शिक्षकों का कहना है कि एनसीईआरटी की किताबें एक ‘आधार’ प्रदान करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि छात्र अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल न करें।

एक्सपर्ट की छात्रों को 5 बड़ी सलाह

आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एक्सपर्ट ने छात्रों के लिए कुछ खास सुझाव दिए हैं:

कीवर्ड्स पर ध्यान दें : किताबी पैराग्राफ रटने के बजाय, उत्तर के कीवर्ड्स को याद रखें। यदि आपके उत्तर में सही कीवर्ड्स हैं, तो आप अपनी भाषा में भी उत्तर लिख सकते हैं।

अपनी भाषा का प्रयोग करें: बोर्ड उन छात्रों को अधिक अंक देना पसंद करता है जो उदाहरणों के जरिए अपनी बात समझाते हैं। इससे पता चलता है कि आपने रटा नहीं, बल्कि समझा है।

एनसीईआरटी को आधार बनाएं: जानकारी के लिए एनसीईआरटी का ही उपयोग करें क्योंकि पेपर उसी के दायरे में होता है, लेकिन प्रेजेन्टेशन अपनी रखें।

तार्किक उत्तर लिखें: विज्ञान और गणित जैसे विषयों में रटने का कोई स्थान नहीं है। वहां तार्किक चरणों और सूत्रों पर ध्यान दें।

टाइम मैनेजमेंट: रटने वाले छात्र अक्सर परीक्षा के दबाव में भूल जाते हैं, जबकि समझने वाले छात्र किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिख लेते हैं।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में सफलता पाने के लिए 'रटने' की जगह 'समझने' की संस्कृति को अपनाना जरूरी है। छात्रों को चाहिए कि वे रटने के दबाव से बाहर निकलें और अपनी सूझ-बूझ से आंसर लिखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

