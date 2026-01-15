CBSE Board Exams 2026:10वीं-12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड कब? क्या कहते हैं ट्रेंड

संक्षेप: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के नजदीक आते ही छात्रों में बढ़ी बेचैनी बढ़ती जा रही है। एडमिट कार्ड की तारीख पर सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। आइए जानते हैं पिछले ट्रेंड क्या कहते हैं।

CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र अब किताबों के साथ-साथ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा? परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही यह सवाल और ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलती। ऐसे में पिछले वर्षों के ट्रेंड को खंगालने पर इस साल की संभावित तारीख को लेकर एक साफ तस्वीर सामने आती है।

15 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। इस साल करीब 40 लाख से ज्यादा छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन गई है।

कक्षा 10वीं की परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय से होगी, जबकि अंतिम परीक्षा 18 मार्च को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर के साथ खत्म होगी।

कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी को उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) विषय से शुरू होगी और 4 अप्रैल को मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) के पेपर के साथ समाप्त होगी।

एडमिट कार्ड कब तक आने की उम्मीद? छात्रों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि एडमिट कार्ड आखिर कब जारी होगा। अगर पिछले वर्षों के ट्रेंड पर नजर डालें तो सीबीएसई आमतौर पर परीक्षा से 10 से 12 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता रहा है।

इसी पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि CBSE Admit Card 2026, 3 या 4 फरवरी के आसपास जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेंड इस ओर इशारा जरूर कर रहा है।

पिछले वर्षों में कब जारी हुए थे एडमिट कार्ड? पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है -

2025: 3 फरवरी को एडमिट कार्ड, परीक्षा 15 फरवरी से

2024: 5 फरवरी को एडमिट कार्ड, परीक्षा 15 फरवरी से

2023: 7 फरवरी को एडमिट कार्ड, परीक्षा 15 फरवरी से

2022: 12 अप्रैल को एडमिट कार्ड, परीक्षा 26 अप्रैल से

2021: स्कूलों को सीधे जारी, सार्वजनिक तारीख घोषित नहीं इन आंकड़ों से साफ है कि सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड फरवरी की शुरुआत में ही एडमिट कार्ड जारी कर देता है।

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारियां होंगी? CBSE का एडमिट कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि परीक्षा में बैठने की पहचान होता है। इसमें कई जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं, जैसे

छात्र का नाम

रोल नंबर

माता-पिता का नाम

छात्र की फोटो

स्कूल का नाम और कोड

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

विषयों के नाम और कोड

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

छात्र के हस्ताक्षर इन सभी विवरणों को छात्रों को ध्यान से जांचना चाहिए।

CBSE Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी—

1. आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर CBSE 10वीं / 12वीं प्राइवेट कैंडिडेट एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें

3. लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें

4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा

5. PDF डाउनलोड करें

6. भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें

रेगुलर छात्रों का एडमिट कार्ड उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

बिना एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री सीबीएसई की सख्त गाइडलाइंस के मुताबिक, एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए छात्र समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट जरूर निकाल लें।