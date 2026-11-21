CBSE का नया प्लान तैयार, जानिए 10वीं-12वीं के छात्रों को किन खूबियों के आधार पर मिलेंगे नंबर?
CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहान के मूल्यांकन में बदलाव का इशारा दिया है। अब रटने के बजाय विषय की समझ और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर होगा। हालांकि, अभी पैटर्न नहीं बदला है।
हमारे देश में बोर्ड के इम्तिहानों का नाम सुनते ही अक्सर एक ही तस्वीर आंखों के सामने आती है कि देर रात तक जागकर मोटी-मोटी किताबें रटना और फिर एग्जाम हॉल में जाकर उन्हें हूबहू कॉपी पर उतार देना। लेकिन अब यह पुराना दौर धीरे-धीरे बदलने की कगार पर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को परखने के अपने तौर-तरीके में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड की तरफ से जारी एक नए सर्कुलर ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में सिर्फ किताबी ज्ञान को याद करके लिख देना काफी नहीं होगा।
21 नवंबर 2026 को सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीएसई के एक सिटी कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि बोर्ड अपने मूल्यांकन के तरीके को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के हिसाब से ढाल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब छात्रों की विषय पर गहरी पकड़, उनकी तर्कशक्ति और सीखे हुए ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की काबिलियत को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी।
हालांकि, यहां एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है ताकि छात्रों और अभिभावकों में कोई हड़बड़ी न मचे। इस सर्कुलर में बोर्ड ने सवालों के पैटर्न में किसी भी तुरंत बदलाव का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल यह सिर्फ आगे की दिशा दिखाने वाला एक कदम है, न कि कोई लागू हो चुका नया नियम। इसलिए जो छात्र आने वाले बोर्ड इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वे अभी के मौजूदा दिशानिर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
जम्मू में होगा बड़ा मंथन
इस नई मूल्यांकन नीति को जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, इस पर देश भर के स्कूल प्रिंसिपलों और शिक्षाविदों के साथ गहराई से चर्चा की जाएगी। इसके लिए सीबीएसई का 32वां राष्ट्रीय सम्मेलन 17 और 18 दिसंबर को जम्मू में होने जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम 'असेसमेंट: बिल्डिंग ग्लोबली ओरिएंटेड, फ्यूचर-रेडी लर्नर्स' रखी गई है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में इस बात पर माथापच्ची होगी कि नंबरों की पुरानी दौड़ से बाहर निकलकर बच्चों के सीखने की असल क्षमता, नए विचारों और व्यावहारिक ज्ञान को कैसे मापा जाए। इसके साथ ही, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को यह भी समझाया जाएगा कि नई व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं यानी आंसर शीट्स को जांचने का सही तरीका क्या होना चाहिए।
बदल जाएगा पढ़ाई का पूरा अंदाज
अगर CBSE इस योग्यता-आधारित (कॉम्पिटेंसी-बेस्ड) व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर देता है, तो बच्चों के पढ़ने का तरीका जड़ से बदल जाएगा। फिर रटे-रटाए जवाब लिखने के बजाय छात्रों को अपनी समझ से उत्तर गढ़ने होंगे। मिसाल के तौर पर, विज्ञान (साइंस) के विषय में किसी सिद्धांत की परिभाषा याद कर लेना काफी नहीं होगा; छात्रों को यह भी समझना पड़ेगा कि रोजमर्रा की जिंदगी और बाहरी दुनिया में वह सिद्धांत काम कैसे करता है। इसी तरह गणित (मैथ्स) में भी सिर्फ फॉर्मूले रट लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उनका सही इस्तेमाल आना जरूरी होगा।
क्या है एक्सपर्ट की राय
शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि भले ही अभी नया ढांचा पूरी तरह सामने न आया हो, लेकिन छात्रों को अभी से अपनी आदतों में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। सिर्फ गिने-चुने अभ्यास के सवाल हल करने के बजाय एप्लिकेशन-बेस्ड सवालों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। साथ ही, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने खुद के शब्दों में समझाने की आदत डालनी चाहिए। यह तरीका भविष्य के किसी भी एग्जाम मॉडल में उनके काम आएगा।
माता-पिता और शिक्षकों के लिए फिलहाल सबसे बेहतर यही है कि वे जम्मू में होने वाले सम्मेलन के बाद आने वाले आधिकारिक ऐलानों पर नजर रखें। किसी भी अफवाह के बजाय सिर्फ सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें। कुल मिलाकर, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को रट्टामार संस्कृति से निकालकर असल काबिलियत की तरफ ले जाने की यह एक बड़ी कोशिश है। हालांकि, इसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी होगी कि बोर्ड अपने नियम कितने साफ रखता है, शिक्षकों को इसके लिए कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की तर्कशक्ति को कितनी ईमानदारी से परखा जा पाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव