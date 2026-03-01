मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, तनाव के बीच लिया गया बड़ा फैसला; फर्जी नोटिस से हुआ था भ्रम
मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, युद्ध तनाव के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसलामिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, युद्ध तनाव के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
CBSE Board Exams Postponed: मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और अस्थिर हालात को देखते हुए Central Board of Secondary Education यानी सीबीएसई ने 2 मार्च 2026 को होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अचानक स्थगित कर दी हैं। इस फैसले से हजारों भारतीय छात्रों की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जो इन देशों में CBSE से संबद्ध स्कूलों में पढ़ते हैं। बोर्ड ने साफ कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों और परीक्षा स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए परीक्षा को तय समय पर कराना उचित नहीं माना गया।
क्यों लिया गया परीक्षा टालने का फैसला
मिडिल ईस्ट में हाल के दिनों में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। क्षेत्रीय तनाव में ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर हवाई क्षेत्र बंद होने, उड़ानों के रद्द होने और आवाजाही बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना, पर्यवेक्षकों की उपलब्धता और परीक्षा संचालन की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
सिर्फ 2 मार्च की परीक्षा स्थगित, बाकी पर नजर
CBSE ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल 2 मार्च को निर्धारित परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। आगे की परीक्षाओं को लेकर स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। 3 मार्च 2026 को एक समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 5 मार्च के बाद होने वाली परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा।
छात्रों और स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए
प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक CBSE वेबसाइट और प्रमाणित सूचना माध्यमों पर ही भरोसा करें। स्कूल प्रशासन को छात्रों के संपर्क में रहने और उन्हें तैयारी जारी रखने के लिए मार्गदर्शन देने को कहा गया है।
फर्जी नोटिस से भी बढ़ी परेशानी
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फर्जी सर्कुलर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि मिडिल ईस्ट में बाकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और छात्रों को वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। CBSE ने इस नोटिस को पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि यह भ्रामक जानकारी है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें।
छात्रों में राहत भी, चिंता भी
परीक्षा टलने से जहां कुछ छात्रों को अस्थायी राहत मिली है, वहीं नई तारीख को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ गई है। कई परिवार पहले ही क्षेत्रीय तनाव से चिंतित थे और अब पढ़ाई का शेड्यूल बिगड़ने से मानसिक दबाव और बढ़ गया है। स्कूल फिलहाल छात्रों को पढ़ाई जारी रखने और संशोधित कार्यक्रम का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं।
भारत और अन्य देशों में परीक्षा जारी
CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल उन परीक्षा केंद्रों पर लागू है जो प्रभावित मिडिल ईस्ट देशों में स्थित हैं। भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर परीक्षाएं पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही चलती रहेंगी।
बोर्ड ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख हालात सामान्य होने और सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद घोषित की जाएगी। स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो और परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी कराई जा सके।
