मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, तनाव के बीच लिया गया बड़ा फैसला; फर्जी नोटिस से हुआ था भ्रम

Mar 01, 2026 06:34 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, युद्ध तनाव के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसलामिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, युद्ध तनाव के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षा टली, तनाव के बीच लिया गया बड़ा फैसला; फर्जी नोटिस से हुआ था भ्रम

CBSE Board Exams Postponed: मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और अस्थिर हालात को देखते हुए Central Board of Secondary Education यानी सीबीएसई ने 2 मार्च 2026 को होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अचानक स्थगित कर दी हैं। इस फैसले से हजारों भारतीय छात्रों की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जो इन देशों में CBSE से संबद्ध स्कूलों में पढ़ते हैं। बोर्ड ने साफ कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों और परीक्षा स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए परीक्षा को तय समय पर कराना उचित नहीं माना गया।

क्यों लिया गया परीक्षा टालने का फैसला

मिडिल ईस्ट में हाल के दिनों में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। क्षेत्रीय तनाव में ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। कई स्थानों पर हवाई क्षेत्र बंद होने, उड़ानों के रद्द होने और आवाजाही बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना, पर्यवेक्षकों की उपलब्धता और परीक्षा संचालन की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।

सिर्फ 2 मार्च की परीक्षा स्थगित, बाकी पर नजर

CBSE ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल 2 मार्च को निर्धारित परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। आगे की परीक्षाओं को लेकर स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। 3 मार्च 2026 को एक समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 5 मार्च के बाद होने वाली परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा।

छात्रों और स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए

प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक CBSE वेबसाइट और प्रमाणित सूचना माध्यमों पर ही भरोसा करें। स्कूल प्रशासन को छात्रों के संपर्क में रहने और उन्हें तैयारी जारी रखने के लिए मार्गदर्शन देने को कहा गया है।

फर्जी नोटिस से भी बढ़ी परेशानी

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फर्जी सर्कुलर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि मिडिल ईस्ट में बाकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और छात्रों को वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। CBSE ने इस नोटिस को पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि यह भ्रामक जानकारी है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें।

छात्रों में राहत भी, चिंता भी

परीक्षा टलने से जहां कुछ छात्रों को अस्थायी राहत मिली है, वहीं नई तारीख को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ गई है। कई परिवार पहले ही क्षेत्रीय तनाव से चिंतित थे और अब पढ़ाई का शेड्यूल बिगड़ने से मानसिक दबाव और बढ़ गया है। स्कूल फिलहाल छात्रों को पढ़ाई जारी रखने और संशोधित कार्यक्रम का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं।

भारत और अन्य देशों में परीक्षा जारी

CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल उन परीक्षा केंद्रों पर लागू है जो प्रभावित मिडिल ईस्ट देशों में स्थित हैं। भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर परीक्षाएं पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही चलती रहेंगी।

बोर्ड ने कहा है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख हालात सामान्य होने और सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद घोषित की जाएगी। स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो और परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी कराई जा सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
